Мнение: Воинственные и тупые

«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений»

Проще говоря – бетонные надолбы ставят против танков. Вдоль границы в Белгородской области! Да уж, победоносную операцию затеял наш великий предводитель команчей… Впрочем, чего уж говорить про Белгород, когда уже в Москве вовсю занялись подготовкой бомбоубежищ!

Сюрреализм зашкаливает. И тем не менее – свет в конце тоннеля, если смотреть на реакцию российского общества, пока не виден. Почему? Потому что видно невооруженным взглядом – в массах ни хрена нет усталости от войны. Более того – воинственность на весьма высоком уровне! То есть вот этого, выстраданного «Лишь бы не было войны» – нет пока и в помине.

Очевидно, всё совпало с полным сходом с арены того поколения россиян, которое войну реально видело и застало – хотя бы краешком. Моя мама родилась в 1940-м, то есть на момент начала войны ей был всего год – но она войну ПОМНИЛА. И помнила очень хорошо. И даже сохранила на всю жизнь бессознательную ненависть к «лающим» звукам немецкого языка.

А у нынешних, даже у стариков и старух (70 лет в России – это уже глубокий старик) – памяти о войне нет, она «наведенная», по фильмам и боевичкам… То есть культ ВОВ, когда еще были те, кто войну помнил, все ж сохранял остатки того, что называлось «День скорби и памяти» – а в конце уже прямо выродился в «празднование» милитаризма и победобесия. Эх, а ведь предупреждали старики еще даже из моего детства, что 9 мая НЕЧЕГО праздновать… Не послушали.

И нынешних дебилов прямо разрывает – хотят, твари, воевать. Жаждут «победы»! Да что ж такое… Холодный разум подсказывает, что итог тут всегда один: когда им пооотрывает руки или ноги – победный пыл резко поуменьшится или даже уйдет в полный пацифизм… Но, чёрт, неужели это единственный способ образумить идиотов?? Жалко же!

Что особенно, дьявольски смешно – уже даже дебилы могли бы догадаться, что никакой «победы» в этой войне не может быть по определению, причем ни у той, ни у другой стороны. Западу (от которого целиком и полностью зависит Украина) полная победа Украины над РФ тоже абсолютно не нужна, захват жовто-блакитными войсками Кремля – страшный сон… прежде всего для Европы. По простейшей причине: дело в том, что Европа и штаты поддерживают Украину вовсе не потому, что они полюбили украинцев и признали их сверхчеловеками – а потому, что они не хотят появления на северовостоке Европы нового 200-миллионного монстра, который бы опять начал хищно нависать над ней из-за своего Полярного круга.

Украинцам тоже надо бы понять (и они об этом давно догадываются), что европейцам и американцам всё равно, где будет центр «объединенной России» – в Москве или в Киеве. У них задача противоположная: им надо, чтобы никакой объединенной России не возникло в принципе. То есть оптимальная расстановка – чтобы ни РФ не победила Украину, ни Украина – РФ. А вот взаимная ненависть между ними, «большим сатаной и малым сатаной» – самое то. Путин, надо отдать ему должное, работает на эту взаимную ненависть как стахановец, не покладая рук – и за это наверняка заслужил как минимум благодарность от генсека НАТО или даже от самого дедушки Байдена.

И это же означает, что отвод войск РФ на прежнюю линию разграничения создаст все условия для перемирия – натравливать Украину на то, чтобы она вторгалась дальше, Запад будет – для поддержания нужного градуса взаимной ненависти, но только не до того уровня, чтобы Украина действительно могла победить. Скорее наоборот: я уверен – если вдруг, допустим, Украина станет слишком уж очевидно побеждать, Запад начнет помогать уже России.

Сколько еще будет продолжаться эта борьба нанайских мальчиков в зверинце? Вопрос, конечно, к России, а не к Украине.

Еще раз пересмотрите гениальную игру Гурченко (которая, кстати, уроженка Харькова). Надлом, бесконечная усталость. Это ведь образ советского народа – из которого милитаризм был выбит буквально железным молотом по голове, по рукам, по телу, измордовав всего, до грани жизни и смерти.

А сейчас что – отряхнулись, взбодрились? Опять хотят повторить?! Дьявол, ну что за тупые скоты…