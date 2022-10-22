 

Надежда кремлевской пропаганды: Запад остался без русской берёзы, вырубка европейских лесов и сколько стоят дрова в Европе

22.10.2022, 21:40, Разное
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1. В Европе дорожают туалетная бумага и прочие подобные гигиенические изделия. Причина, как всегда, в том, что европейцы сами себя высекли. Они запретили импорт берёзы из России, а именно из берёзового волокна делают качественную мягкую туалетную бумагу (ссылка).
 
Теперь сырьё для производства туалетной бумаги в ЕС пытаются закупать в Швеции, – однако тамошние предприятия вряд ли справятся с необходимыми объёмами, – и в Бразилии, – однако оттуда далеко возить.

Всё логично. За русофобию надо платить.

2. В Европе, за исключением Скандинавии, осталось не так уж много лесов. Однако теперь эти остатки стремительно вырубают на дрова (ссылка):

Европа может остаться без лесов, которые европейцы стремительно вырубают на дрова.

Об этом пишет Politico.

Сообщается, что, столкнувшись с растущими ценами на энергоносители и потенциальными отключениями электроэнергии, правительства многих стран ЕС ослабляют законы о вырубке деревьев и поощряют людей жечь дрова для обогрева своих домов, что грозит бедствием европейским лесам.

Особенно остро проблема стоит в Центральной и Восточной Европе.

В Румынии, где уже более половины населения отапливает свои дома дровами, правительство ввело верхний предел цен на дрова.

Словакия зафиксировала рост незаконных рубок и хищений древесины уже летом.

Венгрия, сильно зависящая от российского газа, в августе отменила законы, защищающие леса от вырубки.

Латвия разрешила вырубать молодые деревья.

Правительство Эстонии до сих пор сопротивлялось призывам отрасли увеличить лесозаготовки.

В Польше многие рубят деревья, чтобы собрать достаточно дров на зиму.

3. Похоже, вырубка не очень-то помогает решить проблему дорогой энергии. Цены на дрова в Европе огромные. Вот, например, в Италии продают 1,8 м³ дров за 349 евро (ссылка):
 
По текущему курсу это 21 тысяч рублей… При этом, указан и объем: 1х1х1,8 метра, то есть 1,8 м³ дров.

Пересчитываем и получаем, что куб дров в Италии продается почти за 12 тысяч рублей. Двенадцать тысяч!

Я уже не помню цены у нас в Сибири, но по-моему там на 12 тысяч можно пару грузовичков березовых дров прикупить.

Кто-то скажет, что на картинке продается бук, а не береза. От бука чуть больше жара (хотя и береза – это очень хорошие дрова). Да, согласен.

Но вот цены на бук (дуб, граб) у нас в Краснодарском крае: 3500 руб за 5,5 кубов. Ну, пускай будет 700 руб за куб. Ладно, возьмем магазинную наценку и красивое оформление в поддон. Пусть будет 2000 руб за куб. Но не 12 же тысяч?

Короче, дрова в Италии какие-то прям слишком дорогие. Может им все-таки с газом что-то придумать?

Источник: Место для дискуссий


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