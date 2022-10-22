Мнение: Победители конкурса имиджмейкеров

Общими усилиями выбрали лучшие работы из присланных на конкурс.

Сертификаты можно скачать по ссылке.

Сертификатов я дала 11, поскольку на момент подсчета между 10 и 11 получилась совсем маленькая разница голосов.

Сертификат не дает право консультировать по теме имиджа, но дает дополнительный скор в общем рейтинге и влияет на выдачу финальных аттестатов как и сертификаты за тесты.

Пока у нас был только один курс по имиджу, будут еще несколько. Заранее анонсирую.

На первом курсе участники учились в общих чертах определять тип имиджа, каждый из 12.

Следующий курс даст системное представление о триаде габитус-кинетика-вербалика, научит строить имидж.

Тестирования скорее всего я буду проводить не между курсами, как планировала, а в конце.

Пока же давайте поздравим победителей конкурса. Публикую фотографии авторов от 1-го места до 11-го.

К фотографиям я добавляю комментарии авторов, как они работали над имиджем.

1. Барон Анна:

“Фото «до» было сделано, когда я уже читала блог и хотела сделать имидж СЖД, но декорации были подобраны неверно (слишком яркая одежда и контрастные брови), а главное – был конфликт между выражением и чертами лица.

Основная работа была с челюстью – ежедневно в течение 1,5 месяцев делала упражнения из поста «Обретение лица», сейчас периодически повторяю. У меня сильно поменялась улыбка, и я перестала сжимать зубы.

И второй задачей было убрать напряженный взгляд, научится смотреть с интересом или нежностью. Это стало возможным, если убираешь фокус со своих переживаний. Об этом было много постов, но каждый раз на практике поражает, насколько самокопание негативно влияет на имидж.

После работы с лицом подбирать декорации для Росы или Облака стало гораздо легче, мне как будто начали идти мягкие кудри, светлые цвета, струящиеся ткани.

На фото «после» одежда тёплых цветов, воздушная прическа, персиковые цвета, цветочные аксессуары.

Спасибо вам за возможность стать симпатичнее”.

2. Устинова Татьяна:

“Мне 50 лет. Светлые волосы, серые глаза. Лет пять назад был лишний вес.

От лишнего веса я избавилась. Имидж свой тогда ошибочно определяла как Воздух. Сейчас вижу, что выглядела некрасиво, Д-конституция конфликтовала с декорацией.

В одном из весенних постов про Имидж я определила свой имидж как Земля, и Вы подсказали не только направление работы, но и конкретные детали.

Я похудела еще на 2 кг. Чтобы выделить вертикаль в лице, стала носить волосы зачесанными назад, поправила брови (внешние края нависали над глазами). Подобрала и сменила одежду, ношу в основном изумрудные, темно-синие, серые тона с V-образным вырезом. Крылья носа там, где есть сосудистая сетка, маскирую, чтобы кожа не была розовой. Для этого же делаю процедуры домашнего отбеливания кожи и против пигментации. Перешла на комплексную уходовую косметику. Сделала перманентный макияж верхнего века, чтобы выделить ресницы. Подкрасила волосы после юга, чтобы не было соломенных выцветших тонов.

Огромное Вам спасибо за блог и обучение!”

3. Данелия Екатерина:

“Старалась сделать имидж Воздух. Покрасила волосы в более тёплый цвет (до этого был холодный русый), сделала перманентный макияж бровей в тон волосам. Перестала носить «гульку» на голове, укладываю волосы. Макияж делаю в тёплых тонах, не очень яркий.

Одежду люблю ярких цветов. Но если раньше носила чистые цвета, то теперь пробую подбирать подходящие к новому образу.

Спасибо!”

4. Панфилова Ирина:

“Фотографии «до» сделаны на протяжении нескольких лет, фотографии «после» – нескольких месяцев.

1 и 2 фотографии это исходный уровень имиджа над которым я начала работать. Фотография 2 сделана за несколько часов до того как я нашла Ваш блог.

На этапе 3 и 4 фотографии я работала над физическим состоянием тела. Похудела.

Но изменить свой образ у меня тогда не получалось.

Две основные проблемы, которые я пыталась решить в дальнейшем, это длина волос и «солидность» в образе.

Большой ошибкой было выбирать очки в профессорской оправе и оставлять длину волос, несмотря на голос разума. Также я старалась поменьше улыбаться, чтобы выглядеть «более ответственно» и «интеллектуально», что было большой ошибкой, которую сейчас я стараюсь исправлять”.

5. Мкртичян Алина:

“Девушка по типу – Молния, но пытается создавать мягкий образ (на фото «ДО»).

На фото «после», девушка в более сдержанном образе, другой, строгий взгляд. На фото «до», открыта грудь, колени, ощущение, что девушка хочет понравиться. У неё тёплый тип, лучше прикрыть тело, она итак красивая, изменить взгляд и позу”.

6. Давыдова Наталья:

“На фото #1 – исходник, с чего всё начиналось.

Когда Вы начали писать про Имидж – очень вдохновилась, определила себя как ДЖД, позже – как Камень и старалась двигаться в эту сторону. В основном работа была со спортом, питанием, пыталась подобрать одежду соответствующую и сделать выражение лица «под Доктора Хауса». Было сложно и как будто что-то не то, как будто не в своей тарелке.

Потом мне очень повезло и, благодаря Вам, узнала, что я – Эфир.

Стала пытаться убрать все мрачное из гардероба и, особенно, с лица. И стало появляться чувство буквально обретения себя и своего лица, материализации наконец-то. И пазл с декорацией стал складываться как будто сам собой. Самой сложной оказалась работа с мимикой, манерами, дурными поведенческими привычками, речью. Я в процессе и он, наверное, бесконечен, но очень интересен. Очень радуют даже небольшие результаты и дают точку опоры в сложные моменты”.

7. Ларкина Юлия:

“На фото мой друг. У него широкие скулы, скорее некрупные глаза и рот.

Из-за небольшой неправильности черт (нос чуть резковат, подбородок) он находил у себя черты д-типов и стремился двигаться в сторону сдержанности и четкости.

Впечатление было незапоминающимся, смазанным: серьезное выражение, прическа «просто подстрижен».

После курса по имиджу я подумала, что, возможно, его конституция в юности была – Вода. Сейчас я думаю, что возраст (33) и спорт меняют его внешность в сторону большего тепла (от Росы до Воздуха). Мне кажется, что он становится немного похож на Бреда Пита в молодости и ему должны идти простые белые футболки.

Для фотографии «После» я попросила его надеть светлое, чтобы создать впечатление «хорошего парня». В прическе оставлен объем и есть чуть закручивающийся вихор в волосах. На фото хотелось поймать момент полуулыбки, небольшой провокации”.

8. Слепцова Ирина:

“Хочу показать, как изменился имидж моего любимого человека Александра, которому 49. На первом и трёх последних фото он так выглядел, когда мы только познакомились. Я предложила ему немного сменить имидж, отрастить бороду, новая одежда и похудеть. Если раньше, как мне кажется , у него был имидж СМО, то сейчас он ДМС. Также по типу имиджа, предполагаю, что он Камень”.

9. Медведева Анна:

“Я начала читать Ваши посты об имидже в 2019 году. Поначалу мне казалось, что в лице не так выражена Д, и я могу относиться к типу Грязь. Какое-то время я примеряла декорацию грязи в одежде и прическе.

По мере того как я пыталась заниматься имиджем, смотреть на свои фотографии и на отражение в зеркале как будто со стороны, увидела, что Д куда больше чем мне казалось изначально. Так я начала больше склоняться к земным типам.

На этом этапе хотелось уйти от мимишных повадок в поведении. Постепенно хотелось как-то научиться смотреть так, чтобы не был так явно виден испуг в глазах и не хохотать или хихикать, а прилично улыбаться, сдержанно.

В основном тренировалась перед зеркалом, иногда записывала себя на видео и потом смотрела что из этого получается.

Кажется, что основные изменения я заметила после зимнего курса.

Особенно помогает в настройке по работе над имиджем даже просто вспомнить и представить тренажер, который был на курсе. Или кого-нибудь из представителей типа Земля, чтобы вспомнить характер, поведение.

В июне мне посчастливилось попасть к Вам на разбор, после чего я подстригла волосы до плеч и постаралась убрать рыжину. Стараюсь сейчас делать имидж ближе к Земле”.

10. Терентьев Олег:

Этот ничего толком не написал.

11. Колупаева Евгения:

“Первое фото – до того, как я начала читать Эволюцию. Спустя примерно 3 месяца я начала уделять внимание тому, что я могу исправить в себе и своей жизни у лучшему, вместо того, чтобы страдать по тому, что это лучшее мне не могли дать другие.

Купила абонемент в спортивный зал, и параллельно начала заниматься в беговом клубе, наладила питание и отказалась от вредных привычек. Сначала понемногу, потом втянулась, потом ещё сильнее: частые тренировки, ограничение в питании, бегала полумарафоны.

Потом маятник качнулся обратно – набор веса, возврат вредных привычек.

Сейчас пытаюсь найти равновесие, быть между Сциллой и Харибдой, подбираю оптимальный режим тренировок, питание поправляю. Мелкими шагами двигаюсь в нужном направлении. Моя работа в основном это: подобрать оптимальный вес, в котором я буду выглядеть хорошо, держать осанку, поставила брекеты, чтобы убрать деформацию челюсти. Систематический уход за кожей лица, и тела. Вновь и вновь пытаюсь подобрать верные декорации к конституции.

Мне 40 лет, в браке 19 лет, двое детей (18 и 12 лет). Как никогда раньше, получаю много комплиментов от мужа. Возможно результаты небольшие, но фото “до” – это удачные фото, и начала я двигаться и работать над имиджем с буквально дна, очень плохое было состояние.

Впереди ещё много работы, но начал вырисовываться контур, это уже радует.

Спасибо вам, Эволюция, трудно переоценить значимость вашей работы, особенно в такое сложное время!”