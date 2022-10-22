Мнение: Зеркало для Штирлица

“Я верю в перспективу. Перспективу скорой гибели”. Неожиданно КРАЙНЕ актуальный фрагмент из старого фильма – прямо даже пугающе актуальный. До того, что депутату Хинштейну уже впору лабать на коленке новый закон – о запрете фильма “17 мгновений весны”.

Хотя если вдуматься – а с чего б “17 мгновениям” не быть актуальными? Что до основного сюжета – о похождениях “русского разведчика” в тылу врага – он оброс анекдотами толще сценария всего сериала, но, поскольку давно уже ясно ежу, что такого разведчика не было и не могло бы быть в принципе – сам по себе он уже не представляет интереса. Но с каждым днем сегодня наполняется злободневностью ФОН повествования, а это – картина военного поражения и подступающего полного краха агрессивной империи, показанные ИЗНУТРИ ее самых верхних этажей власти; картина разложения, отчаяния и предательства, которые расползаются среди “тонкошеих вождей” и их самых верных высокопоставленных прихлебателей, и то, как на неминуемый крах реагируют самые верные “псы режима” (всенародный любимец Мюллер).

И вот этот фон сейчас много интереснее содержания, пусть и сколь угодно остросюжетного. По сути, мы смотрим в своего рода зеркало, и в нем видна нынешняя путинская РФ в самых отвратительных и интимных подробностях. Дожили.