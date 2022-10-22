Мнение: О начале полноценной войны против России

И это уже начинается, не прошло и года. Вообще, нельзя не удивиться тому, как парадоксально быстро — по историческим меркам, конечно же, — начинают рушиться прежде незыблемые барьеры и стираться когда-то неприкасаемые «красные линии». Сейчас вот Соединённые Штаты одним махом переступили крайне опасную черту.

Как говорят англосаксы, «на столе» уже появился план некоей миротворческой операции под руководством, разумеется, #США. Догадываетесь, кого и как планируется «принуждать к миру» в этот раз?

Ну, да, пока европейские политики твердят о желании не допустить прямого военного конфликта с Россией, их американские «наставники» активно разрабатывают сценарии такого конфликта — но под международным флагом.

США могут напрямую вмешаться в вооруженный конфликт на Украине, если #Россия предпримет «шокирующие и ужасные» действия. Об этом совершенно чётко заявил в интервью изданию L’Express бывший глава ЦРУ, экс-командующий американскими войсками в Афганистане Дэвид Петреус. Он не не стал уточнять, что именно подразумевает под такими действиями. Но допустил, что страны Запада могли бы на них отреагировать «как многонациональная сила во главе с Соединёнными Штатами, а не как сила #НАТО».

Что ж, это новый шаг вперёд для коллективного Запада, чьи лидеры регулярно и часто подчёркивают, что допустить победу российской стороны на Украине нельзя, вводят антироссийские #санкции и твёрдо поддерживают Киев, в том числе поставками оружия. А совсем недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг откровенно заявил, что #победа России будет «поражением для всех» (и понятно, кого он имел в виду под «всеми»).

Теперь вот якобы «частное мнение», а на деле — небольшое предупреждение от главы ЦРУ в администрации Барака Обамы. Возможно, что сейчас это выглядит как элемент психологической войны против Кремля, но и она уже является игрой с огнём. Ибо нервы у кого-то могут не выдержать. С другой стороны, американская политика сейчас предельно прозрачна, и все анонсируемые шаги делаются в нужный момент. Есть вероятность, что может быть сделан и этот.

И, наверное, уже правильный вопрос не в том, «будет ли он сделан», а в том «как скоро он будет сделан»?

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