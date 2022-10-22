“Грандиозный проект”: одиночку Пересильд подозревают в беременности

Российская

актриса театра и кино Юлия Пересильд известна зрителям по ролям Настасьи в

фильме “Зулейха открывает глаза” и Юли в комедии “О чем молчат

девушки”. Кроме этого, в 2021 году участвовала в съемках проекта “Вызов”,

в ходе которого 12 дней провела на МКС.

Нумеролог-психолог

Фарида Красавкина изучила нумерологическую карту судьбы 38-летней актрисы,

чтобы сделать прогноз на ближайшее будущее.

По словам

нумеролога, Юлия — талантливая, харизматичная и эмоциональная личность. Но,

судя по матрице, ее можно назвать одиночкой по жизни, так как она очень любит

свое личное пространство. Ей нравится иметь свободу и в отношениях, и в жизни,

и в карьере. Возможно, по этой причине Юлия Пересильд пока не обрела счастья в

личной жизни.

Фарида говорит,

что 2023 год в жизни актрисы станет годом серьезных перемен. Вероятно, статус

“одиночки” наконец-то изменится.

“Ее ждут

командировки, поездки, расширение границ, налаживание связей, какая-то

командная грандиозная работа, грандиозный проект”, — поясняет эксперт. Тем

не менее, нумеролог не исключает, что под глобальные перемены попадет не

карьерный вопрос, а именно личный.

“Второй

вариант — создание семьи, рождение детей. У нее будет выбор”, — добавляет Фарида,

намекая тем самым, что поклонники Юлии могут небеспочвенно начать подозревать

ее в беременности.

Нумеролог

добавляет, что Юлия Пересильд и сама может составлять прогнозы и предсказания,

так как у нее есть предрасположенность к экстрасенсорным способностям.