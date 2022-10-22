 

Новый песенный Олимп – Личное мнение

22.10.2022, 20:35, Разное
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Некоторые популярные исполнители куда-то делись. Примадонны, короли и прочие звёзды эстрады.

Получали миллионы за концерты и корпоративы, а теперь их не сыщешь — где они, непонятно.


Когда узнала, что лучше всех. Фото: Соцсети

Но место под сценическим солнышком пусто быть не может. Кто теперь главный у них?

Пятый канал, ссылаясь на продюсеров, считает — ТОП эстрады сейчас занимают Полина Гагарина и исполнитель Шаман.

По оценкам экспертов, именно они зарабатывают больше всех.

Чуть ниже идут рэппер Баста и группа из нулевых Руки вверх. Певица Asti, Агутин и Zivert — за ними. Все они примерно в одной категории.

Удивительно, что замыкают десятку больнушечка Максим, группа Иванушки и Сосо Павлиашвили. То есть, в десятке самых высокооплачиваемых артистов есть только пара-тройка относительно новых исполнителей. Остальные поднялись из второй десятки.

Что утешает, на качестве перестановка не сказалась. Как ничего не хотелось слушать, так и не хочется. А вам кто нравится сейчас?

Источник: Лена Миро


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