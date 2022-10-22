Спрей из молока или яйца и оливковое масло: как выпрямить волосы без использования утюжка

Слишком частое использование утюжка может стать причиной повреждения волос и их сухости. Между тем выпрямлять волосы можно и без их сильного нагревания. Способов добиться этой цели существует несколько.

Расчесывание в мокром виде

Чтобы выпрямить волосы, к примеру, после душа их можно расчесывать гребешком каждые 5 минут до высыхания. Чтобы упростить этот процесс, волосы при расчесывании рекомендуется разделять на несколько частей.

Чтобы безопасно выпрямить волосы подобным образом, рекомендуется после шампуня использовать кондиционер. Без кондиционера слишком частое расчесывание может привести к повреждению волос.

Оборачивание вокруг головы

Чтобы выпрямить волосы, их также можно в мокром виде обернуть вокруг головы. В таком состоянии волосы нужно оставить на ночь. Конечно, этот способ подойдет только для достаточно длинных локонов. Для закрепления волос в данном случае стоит использовать большие невидимки.

Резинки для волос

Выпрямить вьющиеся волосы можно также с помощью резинок. Действовать в этом случае нужно так:

разделите волосы на две части; закрепите каждую часть по длине резинками; лягте спать.

Утром волосы станут гораздо более прямыми.

Кокосовое масло и лимон

Выпрямить волосы можно также с использованием всевозможных домашних масок. К примеру, в миске можно смешать кокосовое молоко и лимонный сок. Эту смесь нужно поставить в холодильник и дождаться, пока она немного загустеет.

Далее средство следует нанести на волосы, надеть шапочку для душа, обернуть голову полотенцем и подождать 30 мин. Затем средство нужно смыть шампунем и просушить волосы естественным путем.

Спрей из молока

Эффективно выпрямляет волосы и молочный спрей. Чтобы приготовить это средство, в миске нужно смешать молоко и воду в пропорции 1 к 1. Полученное средство следует распылить на волосы, одновременно расчесывая их. Через 30 мин голову нужно помыть любимым шампунем.

Яйца и оливковое масло

Яичное средство также отлично помогает выпрямить волосы без утюжка. Смешайте в миске 4 ст. л. оливкового масла и 2 яйца. Нанесите средство на кожу головы. Оставьте маску на 30 мин и смойте с использованием шампуня.

Бананово-медовая маска: выпрямление волос

Выпрямить волосы можно и с использованием бананово-медовой маски. Разомните 1 банан в пюре. Добавьте в пюре немного меда, 2 ст. л. оливкового масла и полстакана кефира.

Все хорошенько перемешайте. Нанесите маску на волосы. Оберните голову полотенцем. Оставьте маску на волосах на полчаса, затем помойте голову с шампунем.