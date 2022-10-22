“Похожий на солнце”: рецепт сырного пирога от Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева поделилась рецептом вкусного

осеннего сырного пирога. Всего несколько простых ингредиентов и все кухня

наполнится вкусным ароматом.

Ингредиенты:

Жирный кефир — 1 стакан,

3-4 яйца,

Мука — ¾ стакана,

Растительное масло — ¼ стакана,

Твердый сыр — 400-500 гр,

Черный перец — 1 ч.л.

Лариса Гузеева настоятельно просит не

заменять ингредиенты никакими другими, иначе блюдо получится совсем другим по

вкусу.

Способ приготовления:

Кефир наливаем в глубокую миску и разбиваем туда яйца.

Перемешиваем вилкой. Туда потихоньку добавляем муку. Лариса Гузеева говорит, что

тесто по консистенции должно быть похожим на густую сметану. Сразу же добавляем

чайную ложку черного перца.

Затем

при помощи крупной терке нужно натереть сыр. Его не должно быть мало — Лариса

Гузеева считает, что 400-500 грамм тертого сыра будет идеальным количеством.

В

конце добавляем в тесто четверть стакана растительного масла, выливаем тесто в

форму для запекания и в духовку. Ее, кстати, необходимо предварительно

разогреть до 180 градусов.

Время

запекания — примерно 50 минут. Доставать пирог нужно, когда он покроется

аппетитной корочкой.

Лариса Гузеева

подбадривает хозяеек и уверяет, что с рецептом справится каждая: “Вперед, сестры!

Я с вами”.