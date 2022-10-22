Житель Иркутска продал москвичу землянку за 10 миллионов рублей

Проживающий в Иркутске 25-летний мужчина в конце сентября разместил в социальных сетях объявление о продаже землянки в тайге.

Только за первые сутки он получил более сотни откликов от потенциальных покупателей, поэтому иркутянин принял решение разыграть землянку на аукционе. В итоге стоимость лота выросла в 500 раз – с 20 тысяч до 10 миллионов рублей.

– Я построил эту землянку сам и объявление разместил, что называется, по приколу, – пояснил продавец газете «Восточно-Сибирская правда». – Но народ реально оценил лесное жилище, которое в итоге ушло за 10 миллионов. Теперь я куплю себе квартиру в центре Иркутска, новую «Ладу», ещё на отпуск останется.

Площадь землянки составляет 10 квадратных метров, она оборудована всем необходимым для жизни – в ней установлена печка-буржуйка, имеется набор алюминиевой посуды и система вентиляции. В сотне метров есть речка, а ближайший населенный пункт находится на расстоянии 12 км.

Покупатель землянки отказался от комментариев, но продавец охарактеризовал его как «типичного москвича».

– Ему лет тридцать, с виду типичный москвич – весь зализанный, в очках, в ушах бижутерия. Где работает, не знаю, но вроде что-то связно с дизайном, – говорит иркутянин.

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