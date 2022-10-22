 

В преддверии выборов в США теряющий популярность Байден тянет за собой вниз демократов

22.10.2022, 19:30, Разное
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За последний месяц рейтинг одобрения работы Байдена упал до 39%, то есть на 6% по сравнению с прошлым месяцем, пишет The Washington Times со ссылкой на опрос колледжа Эмерсон. При этом, как отмечает издание, в преддверии грядущих промежуточных выборов непопулярность главы Белого дома негативно сказывается на рейтингах демократов.


AP

В преддверии промежуточных выборов в США рейтинг Джо Байдена падает и тащит за собой вниз демократов, пишет The Washington Times со ссылкой на опрос колледжа Эмерсон.

В частности, этот опрос показал, что 53% американских избирателей не одобряют работу Байдена, при этом противоположной позиции придерживаются 39% респондентов, что на 6% меньше, чем в сентябре.

Вдобавок только четверть избирателей одобряют работу американского конгресса, где демократы пытаются сохранить имеющееся у них незначительное большинство в обеих палатах.

По данным опроса, 46% избирателей планируют поддержать кандидата от республиканцев, а 41% американских респондентов заявили о намерении поддержать представителя Демократической партии.

Возможно, больше всего демократов беспокоит разница между мнениями тех, кто проявляет наибольший интерес к предстоящему голосованию, и теми, кто с меньшим энтузиазмом говорит об участии в грядущих выборах.

«Среди тех, кто говорит, что они «почти наверняка» будут голосовать в ноябре этого года, республиканцы впереди на 10 процентных пунктов — 51 процент против 41 процента. Среди тех, кто говорит, что они, «вероятно», будут голосовать, демократы впереди на 11 процентных пунктов — 45 процентов против 34 процентов», — заявил Спенсер Кимбалл, директор отдела опросов в колледже Эмерсон.

Кроме того, около двух третей американских избирателей заявили, что Америка идёт по неправильному пути. При этом 44% респондентов отметили, что главной проблемой для них остаётся экономика, лишь 12% назвали в качестве основной проблемы доступность абортов, а 11% — угрозы демократии.

Этот опрос, как пишет The Washington Times, проводился 18 и 19 октября, и в нём приняли участие 1000 избирателей, его погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта.

 


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