 

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России

22.10.2022, 19:09, Новости дня
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Сказочный поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в большое путешествие по 100 городам РФ до Владивостока и обратно, он проедет через города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву.

Проект «Поезд Деда Мороза», который запустили РЖД при поддержке правительства Вологодской области, реализуется второй год, маршрут вырос почти втрое: более 100 городов и свыше 33 тыс. километров, говорится в сообщении на сайте правительства Вологодской области.

Волшебный поезд отправился из Великого Устюга днем в субботу и вернется обратно 15 января 2023 года. География поездки – от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Поезд встретят города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву.

В этом году состав Деда Мороза увеличен до 19 вагонов. Здесь есть вагон-резиденция волшебника, в котором расположилась сказочно оформленная передвижная приемная, вагон-ресторан, вагон с сувенирной лавкой, а также вагоны для проведения игр и квестов.

Везде, где поезд будет делать остановки, запланированы торжественная встреча и праздничные мероприятия, с участием зимнего волшебника. Уже 29 октября Дед Мороз прибудет на станцию Тайшет Иркутской области.

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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