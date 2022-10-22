Анна Седокова: “Впервые в жизни я никуда не тороплюсь”

Однако последние пару лет Седокова редко дает интервью. В 2020-м она вышла замуж в третий раз — за баскетболиста Яниса Тимму и получила огромную дозу хейта. Соцсети взрывались негодованием: “Она же старше его на 10 лет!”, “У нее же трое детей, зачем ему это?”.

“Янис так дружен с моими детьми, что мне порой кажется, если надо будет выбирать, я или они, он выберет их”, — смеясь, комментирует Анна.

Мы встречаемся с певицей в годовщину их свадьбы: так получилось, что два года совместной жизни они отмечают по разные стороны Атлантики. Певица рассказывает о трогательном сообщении от мужа, и в ее глазах появляются слезы.

“Я ему за многое благодарна. Это человек, которого я ждала всю жизнь”, — говорит она.

“Янис написал большой пост — когда я его читала, расплакалась. Подарки будем дарить друг другу уже когда увидимся, но для меня слова и поступки — лучшее подтверждение чувств. Вот уже два года, заполняя дневник благодарности, я ставлю Яниса на первую строчку. Это невероятное чувство, когда ты встречаешь человека, с которым впервые в жизни можешь остановиться. Ты все время идешь вперед, боишься не успеть сделать что-то, а тут понимаешь, что можно расслабиться и замедлиться. Вот я и расслабилась, наслаждалась моментом… А потом встала на весы!” (Смеется)

И какую цифру вы там увидели?

72,5 килограмма! Для сравнения: вес, при котором я всегда говорила себе “Стоп” и начинала худеть — 66, а тут на 6 килограммов больше. Надо отметить, Янис мне не говорил ни слова. Он знает, что я люблю вкусно поесть, и никогда не ограничивал меня, даже, наоборот, в какой-то степени откармливал, потому что знал — еда приносит мне удовольствие. Но пришло время остановиться. За последний месяц не было ни дня, чтобы я не сходила в спортзал и не прошла меньше десяти тысячи шагов. Раньше мы пришли бы с вами в ресторан, я бы заказала суп, спагетти, десерт и вино, но сегодня, как видите, у меня только салат. Решила неделю есть только raw-еду. Мне интересно. Я люблю свое тело, мне нравится пробовать и смотреть, на что оно способно. Еще я поняла, что очень важно хвалить себя: пошла на тренировку — молодец, отказалась от ужина — умница! В прошлом я так не делала, а лишь ругала себя, становясь от этого толще и грустнее. Поэтому хвалить себя надо как можно чаще, даже маленький шаг вперед — это уже повод сказать себе: ты молодец! За последний месяц я сбросила 6 килограммов и полностью изменила систему питания и подход к спорту.

Целеустремленности вам не занимать.

Да, муж зовет меня “бешеная жена точка ком”. (Смеется) Есть прекрасная книга “Сила воли. Как развить и укрепить”. Я ее всем рекомендую. Она поможет научиться принимать взвешенные решения, наслаждаться жизнью и быть в гармонии с собой.

Анна, вы появлялись на обложках HELLO! почти 10 раз, и сквозной нитью каждого разговора становилась тема семьи в ее идеальном представлении — муж, дети, большой дом, собаки. И сейчас кажется, вы достигли этой картины мира.

Да, вы это абсолютно точно подметили. Это лето я впервые за долгое время провела с детьми. Это было простое, настоящее, человеческое счастье. У меня пропало желание куда-то бежать, копать, охотиться за славой и зарабатывать деньги. Мне хотелось просто наслаждаться моментом, готовить с мужем по вечерам еду, смотреть фильмы, играть с Гектором, гулять с Моникой вдоль океана и часами болтать с Алиной.

Вы представляете, уже 20 лет меня обсуждают люди разных поколений. 20 лет я словно что-то кому-то должна. Я обязана быть красивой, худой, успешной, актуальной. А сейчас мне впервые в жизни захотелось вообще никому ничего не быть должной. Думаю, я имею на это право. Но я человек, который обожает свое дело, поэтому летом я отдохнула, а сейчас готова вернуться к работе.

Будете удивлять?

Еще как! Начну издалека. Представляете, у вас есть мама и папа. И вы поругались, не общаетесь. Но все это время они не перестают быть вашими родителями. Вот примерно такие отношения у меня были с группой “ВИА Гра” последние 15 лет. У меня было требование ко всем журналистам — не задавать вопросы про коллектив. Я считала, что это в прошлом, незачем вспоминать. Но не так давно меня попросили спеть песню “Не оставляй меня, любимый”. Эффект был, словно я попала на прием к психологу: я будто открыла дверь, которую держала за семью замками у себя в душе, и у меня полились слезы. Я поняла, что это часть меня. Это то прошлое, которое мне надо принять, чтобы идти дальше. Я сразу же написала Константину Меладзе, что хотела бы купить права на эту песню. Он ответил: “Отличная идея!”. Думаю, для него тоже важно, чтобы его песни продолжали жить. Мы очень долго работали с аранжировщиками над этим треком, пробовали все новые и новые варианты. У нас получилась прекрасная песня, которую мы планируем выпустить в октябре и снять клип. Для меня это важный шаг, за которым стоит большая психологическая работа над собой.

Между тем вы брали паузу и не выпускали новый материал, у вас был творческий перерыв?

Не стоит винить в этом мою счастливую семейную жизнь. На самом деле последнее время всем было сложно. Сначала пандемия, которая перевернула мир вверх ногами, затем из жизни ушла моя любимая бабушка. А полгода назад неожиданно нас покинула наша собака Мамба. Ее сбила машина. Янису было особенно сложно пережить эту утрату. Знаете, у кого-то мужья закрываются в комнате и смотрят видео с женщинами, а мой — на забавных щенков. (Улыбается) И вот у него день рождения, и я понимаю, что лучшим подарком для Яниса будет новый друг. Я нашла собаку у нашего заводчика, но это было полдела. Надо было привезти щенка в Майами. Это был настоящий квест. У нас с мужем нет друг от друга секретов, но я все держала в тайне. Сюрприз удался! Вы не представляете, какое для меня удовольствие видеть счастливого Яниса со своим новым другом.

Не так давно у вас гостил сын Яниса от первого брака — Кристиан. Они с Гектором ровесники. Как мальчики ладили?

Они лучшие друзья на планете! Притом что Кристиан не говорит на русском и английском, а Гектор не понимает латышский, это не помешало их взаимопониманию. Они все время проводили вместе и не хотели расставаться. Думаю, в этом заслуга Яниса. Он смог так выстроить отношения с мальчишками, чтобы никто не был обделен его вниманием, заботой и любовью.

А как Гектор называет Яниса?

Янис. Но иногда, когда рассказывает о нем друзьям, говорит “папа”. Мы ему не указываем, как должно быть и как надо. Я считаю, что это выбор ребенка, и важно родителям ничего не навязывать. Он должен все решить сам.

Это лето ваша средняя дочь Моника провела с вами. У вас долго не было такой возможности (По решению суда Моника проживает с бывшим мужем Анны — Прим. Ред.). Скажите, сложно было найти контакт с дочкой-подростком?

Это было непросто. Маленькими шажками, очень аккуратно, мы шли навстречу друг другу. Учились говорить, делиться, обсуждать. Но хорошо, что рядом была Алина, которую Моника просто боготворит, и Янис — они оба раки по гороскопу, и быстро нашли общий язык. Моника чувствовала, что наш дом полон любви, это место, где ее всегда ждут.

Анна, а какие у вас сейчас отношения с папой Моники, бывшим мужем Максимом Чернявским?

Как у родителей, которые желают своему ребенку лучшего. Я бы назвала их уважительными: мы общаемся по вопросам воспитания Моники, не лезем в личную жизнь друг друга и не нарушаем установленных границ.

Алине в этом году 18 лет. Последний год у нее выдался непростой: она училась в Москве, потом уехала в Америку. И сейчас поступила в университет в Штатах.

Да, я безумно горжусь дочкой. Сначала она думала поступать в МГУ, но я предложила ей попробовать свои силы в Америке. Она в совершенстве знает английский и с отличными результатами окончила школу в Майами. Алина подала документы в шесть университетов, и из четырех ей пришел положительный ответ. Для меня — девушки из бедной семьи — это невероятное счастье и бесконечный повод для гордости. Алина решила учиться на финансиста и выбрала университет в Нью-Йорке, где получила грант на образование: мы оплачиваем лишь 20 процентов от стоимости обучения. Дочка с детства видела, как непросто мне достаются деньги, поэтому сразу сказала, что пойдет работать и будет содержать себя сама. Вот на днях устроилась в один из ресторанов хостес. Говорит: если выучу меню, буду получать 20 долларов в час. Не могу сказать, что одобряю ее выбор работы, но принимаю. Алина снимает классные видео, монтирует их, у нее прекрасно получается. Сейчас такое время, можно хорошо зарабатывать в интернете, но она решила пойти другой дорогой. Я не буду ей мешать.

У Алины есть бойфренд. Вы знакомы?

Да, очень хороший парень. Он живет в Москве, у них отношения на расстоянии. Они часами разговаривают друг с другом по FaceTime и шлют бесконечный поток сообщений. Очень приятно видеть дочь такой воодушевленной, первая любовь — особенная.

Как сейчас дела у Яниса? Какие у него планы на сезон?

Сейчас есть три команды, которые заинтересованы в нем. Пока все на стадии переговоров. Этим занимаются его менеджеры. Я для себя решила, что больше никогда не буду лезть в дела мужа. Этим должны заниматься профессионалы.

Что подтолкнуло вас к этому решению?

Полтора года назад у меня случилась паническая атака. Это было накануне моего дня рождения. У Яниса была игра. Я знала, как он хотел забросить мяч в сетку в этот день. Как это важно для него. Но так получилось, что его даже не выпустили на поле. Я была дома, в какой-то момент открыла Telegram и начала читать новости: “Седоков снова на скамейке, вот что значит женился”, “Он что — не умеет играть” — хейт в его сторону летел бесконечным потоком. И в этот момент мне надо было остановиться, но я уже не могла. Я читала, читала и погружалась в эмоциональную пропасть. Мне было очень плохо. В какой-то момент я дошла до края: меня всю трясло, я не контролировала ни себя, ни свои эмоции. Помню, как Янис уже вернулся домой и просто подхватил меня на руки. Если бы он не пришел, я не знаю, чем бы это все закончилось…

Это был тот момент, когда я осознала, что я — сильная женщина, которая уже через столько в жизни прошла — просто не справляюсь сама. Знаете, раньше я думала, что депрессия — это удел бездельников, но, только после того как сама упала в эту эмоциональную пропасть, поняла, что без посторонней помощи из этого состояния невозможно выйти. Казалось бы, за годы в шоу-бизнесе я обросла железным панцирем, чего только про меня не писали! Но когда дело коснулось моего любимого человека, я просто не смогла с этим справиться. Я долго выходила из этого состояния. Решила удалить все телеграм-каналы с новостями, оставила парочку про моду — для своего душевного спокойствия.

В этом году вам исполняется 40. И кажется, что сейчас вы абсолютно счастливы.

Странно, конечно, слышать эту цифру, казалось, что она где-то далеко и не про меня. Это еще раз подтверждает, что каждый день нужно жить свою лучшую жизнь. Спать чуть меньше, волноваться тоже меньше, делать больше доброго и хорошего. Жить свою жизнь, не чужую, даже не своих близких. Когда я только вышла замуж, меня прилично пошатнуло… Я так хотела быть отличной женой, что в какой-то момент поняла, что совсем не думаю о себе. Так случается. И о себе нужно думать больше, несмотря на эгоистичность сказанного, именно в этом счастье женщины, по моему мнению. Тогда все счастливы. Если понимаете, что мысли о жизни мужа или даже детей занимают у вас больше 30 процентов вашего личного времени, пора начать думать о себе. У меня все встало на свои места, после того как я записала интервью с экспертами для моего power community — Женей Павловской, Сатьей, Ксюшей Безуголовой. Думаю, скоро я его все же выпущу, просто найду верную форму. Но все, что я делаю сейчас, должно быть исключительно в удовольствие. Так что поживем увидим. А пока — любви вам. И обязательно взаимной. И не оставляйте своих любимых.

Текст: Галина Крючкова

Фото: Olly Vento

Мейкап: Nataliia Nosokas

Прически: Julia Yefremenko