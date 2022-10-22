Мнение: Американскую военщину пора к ответу?

Почти по Александру Галичу. Американская «…военщина известна всему свету. Пора их всех к ответу!».

Вон чего учидили. Впервые почти за 80 лет в Европу переброшена 101-я воздушно-десантная дивизия армии США «Кричащие орлы».

Замкомдива бригадный генерал Джон Любас заявили CBS News, что они прибыли для защиты НАТО, но «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины».

101-я воздушно-десантная дивизия — легкая пехотная группировка численностью 4,7 тыс. военных. Сейчас она размещена на территории Румынии.

Мне вот интересно, под шумок готовности «зайти на территорию Украины», не перебросят ли эту дивизию в Молдову?

Фотография отсюда

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