 

Джиган капризничает – Личное мнение

22.10.2022, 17:46, Разное
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На днях Самойлова выдала, что её Джиган чуть ли не требует, чтобы на отдыхе от постоянной усталости их сопровождали родители бьюти-блогерки:

«Денис без моих родителей ехать никуда не хочет. Он всегда спрашивает, возьмем ли родителей».


Фото: Соцсети

Молодец Самойлова, что тут скажешь. Воспитала мужа так, что он сидит и капризничает, отказываясь ехать куда-либо без родителей жены.

Сама Оксана при этом не спешит дружить с родителями мужа. А, говорит, у него самого с ними отношения непростые.

Правильно, зачем ей чужие родители? У неё свои есть.

Я понимаю, почему Оксана нравится многим. С их точки зрения, она идеально выстроила семью.

Муж там баловался? Она не бросила. Перевоспитала в приличного семьянина. А если срывается, то снова его перевоспитывает. И с родителями всё правильно делает — своих берёт отдыхать. Мама помогает Оксане с детками, а муж с тестем занимаются чем-то своим.

https://t.me/lenamiro/12461

Над всей идиллией царит Оксана. Она главная, пока все при деле.

Чем это всё закончится, в общем понятно — ничем хорошим. Но пока до этого не дошло, можно демонстрировать подписчикам идеальную модель семьи.

У вас в семье как — родителей мужа тоже не особо жалуете?

Источник: Лена Миро


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