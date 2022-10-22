Мнение: Триллионные потери Европы, ложь Евростата и кто будет содержать Украину

1. Гонконгские журналисты скептически оценивают экономическое будущее Европы и ожидают ухудшения европейского энергокризиса. Также китайцы считают, что от упадка Европы выиграют азиатские страны (ссылка):



Из-за разрыва политических и экономических связей с Россией Европа потеряет триллионы долларов инвестиционного капитала и резервов, из-за чего европейцев ждет резкое падение уровня жизни и деиндустриализация. Серьезные последствия и большие потери для ЕС предрекли обозреватели гонконгского издания Asia Times.

В публикации говорится, что нынешнее финансовое состояние Европы на фоне введения санкций и ЧП на энергетических объектах может ухудшиться в ближайшее время. «Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными», — резюмировали авторы.

В издании уверены, что разрыв отношений и рост изоляционистских настроений в США заставит Европу активнее наращивать контакты с азиатскими странами, как сейчас это уже делает Россия.

Ранее испанское издание Rebelión предрекло Европе «немыслимый ужас» из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса США. Отмечается, что в преддверии грядущей зимы странам Европы «хотят впихнуть американский газ». Автор считает, что именно для этого и была организована диверсия на «Северном потоке».

2. Наши оппозиционеры постоянно пишут, что Росстат врёт. А вот блогер Genby пишет, что врёт Евростат (ссылка).

При расчёте средней инфляции по ЕС общеевропейское статистическое ведомство занижает показатели инфляции по Болгарии, Польше и Румынии. Ведомства этих стран дают цифры на 0,5-2 процентных пункта выше.

Может быть, в Еврокомиссии кому-то не нравится, что особенно сильно пострадавшие от антироссийских санкций восточноевропейские страны ухудшают общий показатель по ЕС. Или, может быть, инфляция в Европе растёт так быстро, что статистики просто не успевают обновлять цифры на табло.

3. Американские журналисты пишут, что вскоре основное бремя содержания Украины может быть переложено на Европу (ссылка):

Европа испугалась перспективы сокращения военной помощи Украине со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс. С таким мнением выступила газета Politico, передает ТАСС.

Как пишет издание, Европа осознает тревожную реальность, которая состоит в том, что скоро она может потерять основного среди членов НАТО спонсора на Украине. Как считают республиканцы, европейским странам самим нужно увеличить поставки военной помощи Киеву, поэтому в 2023 году самый «щедрый источник помощи может внезапно стать гораздо более скупым».

По факту, с учётом содержания украинских беженцев, Европа уже сейчас несёт более значительные расходы. Ну и экономические потери от антироссийских санкций в Европе гораздо выше, чем в США. Если же у американцев получится сбросить на ЕС ещё и военное содержание киевского режима, это станет для США совсем выгодным делом.