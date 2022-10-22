 

«Противно жить в этой стране» – Михаил Ефремов покинул Россию

22.10.2022, 17:33, Разное
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Актёр Михаил Ефремов покинул Россию из-за «принципиального и категорического» несогласия с действиями властей.

Он опубликовал в соцсетях очередной пост, осуждающий внешнюю политику Российской Федерации, и утром 22 октября улетел в Израиль.

Ефремов написал, что страна превратилась в «зловещее болото, которое смрадом милитаризма, своим тоталитарным зловонием отторгает честность, принципиальность, совесть – понятия, без которых приличному человеку тяжело дышать и невыносимо жить».

Актер в посте добавил, что «не я выбрал этот путь, но в ситуации, когда Россия отвергает лучших и возвеличивает худших, мне осталась лишь эмиграция – противно жить в этой стране, которая превратилась в тюрьму, и не осталось ни малейшего шанса на компромисс с совестью. Нет вины коллективного монстра в том, что он монстр, но есть вина каждого из нас в том, что не помешали ему, не смогли малой горсткой победить многомиллионную орду. Свет в нас оказался неспособным противостоять многовековой тьме, привычной этим землям. Наша честь и наше благородство оказались инородными телами в организме этого чудовища. Но можем ли мы отделить принципы от себя и жить в смраде, подобно стаду остающихся? Смогу ли я? Ответ один… Я уезжаю»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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