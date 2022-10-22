Мнение: Расстановки

Чем сильней шатается под ногами земля, тем больше людей хватается за небо.

Людям свойственно обращаться к мистике каждый раз, когда ответы на их вопросы находятся вне границ.

К счастью, психология способна вписать большую часть мистических вопросов в границы.

Много лет назад я обещала рассказать про метод психологических расстановок. Сейчас расстановки переживают новую волну популярности. Методом этим всегда очень много спекулировали и отношения к нему у людей колебалось от поклонения до отрицания. Последние считали метод шарлатанством, что тоже не соответствует действительности. Однако и поклонники не правы, если считают, что этот метод работает в любом исполнении.

Строго говоря, методом можно назвать лишь то, что может взять любой и применить. Но в психологии таких методов практические не существует. Эффект любого психологического метода зависит от того, кто его применяет и как. Об этом нужно обязательно помнить. Любой почти метод, ставший известным, даже какой-нибудь месмеризм, действительно работал в руках автора. Работал часто за счет харизмы создателя, за счет каких-то неучтенных условий, за счет впечатлительности аудитории, но все-таки работал. Однако методом в строгом смысле слова такое назвать нельзя, потому что многие последователи, применяя этот метод, не смогут повторить пользу или даже причинят вред.

Что-то похожее произошло с расстановками.

Их создатель, Берт Хеллингер, добивался с помощью этого метода (семейные расстановки) очень интересных результатов.

А его последователи, в основном, занимаются шарлатанством, за редким исключением.

Метод расстановок основан на простом полевом принципе, который открыли еще первые гештальтисты.

Вкратце этот принцип можно сформулировать так: “Поведение человека зависит от ситуации”.

Этот принцип в психологии доказан, множество экспериментов и простых наблюдений показывают, как меняются реакции одного и того же человека, если меняется контекст.

Те психологи, которые рассматривали человека как замкнутую систему ценностей и установок, с удивлением видели в таких экспериментах, как быстро человек отказывается от своих ценностей и меняет установки, стоит контексту измениться.

К этому относятся и эксперименты школы Левина, о которых мы много раз говорили, и эксперименты Зимбардо, например его знаменитый тюремный эксперимент, где группа студентов была произвольно поделена на заключенных и надзирателей и спустя короткое время надзиратели стали смотреть на заключенных как на стадо овец, а заключенные считали надзирателей жестокими волками. Люди быстро становятся волками, оказавшись в роли волков, и так же быстро становятся овцами.

Социальная психология говорит нам, что задача общества и государства не допускать контекст, в котором люди начнут терять свои человеческие качества. А многие наивные люди, среди которых даже руководители, надеются, что человеческие качества существуют сами по себе, в вакууме, и что они выживут в нездоровом контексте.

Другой родоначальник метода, Якоб Морено, создавший психодраму, частным случаем которого являются расстановки, тоже понимал важность контекста. Он считал, что психологическая работа переполнена искусственностью, и поэтому выводы из такой работы фальшивы. Люди приходят к психологу и описывают свое свое состояние, но на их состояние влияет то, что они сидят в кабинете и говорят с психологом. Можно сказать, что это другие люди, с другим состоянием, а в момент спонтанных переживаний их чувства, мысли и паттерны поведения меняются. Морено мечтал о “театре спонтанности” и даже начал создавать такой театр, где люди будут осознавать себя в момент живых эмоций, в процессе конкретных выборов, а не делая другие выборы в совершенно ином состоянии.

И это самое главное, что нужно понимать про психодраму вообще и расстановки в частности: личность существует только в конкретном моменте.

И осознав это, Хеллингер придумал, как воссоздать образ поля, расставив все важные фигуры и вступив с ними в диалог.

Как ни странно, такие “спиритические сеансы” нередко имели эффект, кратковременный или даже стабильный.

Если вам удалось отделить и персонифицировать свой страх, обратиться к нему и “договориться” с ним, вы и правда можете почувствовать облегчение.

Это похоже на практики шаманизма, когда шаман выгонял из тела больного болезнь, персонифицируя ее в злого духа или назначая какой-то вещью и извлекая. Очень вредно колдовать подобным образом вместо нормального лечения, теряя драгоценное время. Но в плюс к лечению такое колдовство особенно не мешает и некоторым впечатлительным людям может даже помочь настроиться на выздоровление.

Вообще организм иногда способен справиться сам с тяжелой болезнью, однако грамотным людям не приходит в голову проверять, справится ли их организм без медицины или нет.

Вот почему очень важно отделять тех “духовных практиков”, которые рассматривают практики как дополнения к нормальному лечению и к нормальной жизни и тех, которые советуют ими все заменять.

Например, вы приходите к какому-то гуру и жалуетесь на депрессию. Если гуру спрашивает вас, что у вас с работой, жильем, семьей и призывает наладить нормальную жизнь, а практики его вас на это помогут настроить, это нормальный гуру. Пусть он совершает ритуалы и говорит мантры, если это помогает вам войти в деятельное состояние. Если же гуру уводит вас от решения проблем в “духовные практики”, обещая что сами по себе эти практики заменят жизнь или наладят жизнь без работы, это вредный шарлатан.

Но вернемся к расстановкам.

Хеллингер предлагал методом групповой терапии воссоздать образ родового поля, расставив фигуры близких родственников в порядке иерархии. Роли близких родственников играли участники терапевтической группы. Между человеком, которому делали расстановки, и ими происходили диалоги и символические действия.

Что поражало многих участников расстановок по Хеллингеру и делало их фанатичными поклонниками метода, это чудесные совпадения. Участники, которые играли роли родственников, неожиданно начинали озвучивать факты, о которых не знали, словно в них вселился дух этого родственника.

Такие совпадения воспринимались как настоящее чудо.

Вы в курсе, как часто люди приписывают себе уникальность и насколько похоже они ведут себя в похожих ситуация. Стоит примерно воссоздать ситуацию, и большинство людей будут чувствовать и говорить одно.

На расстановках, например, часто бывают такие “чудеса”. Нелюбимого родственника человек старается задвинуть куда-то подальше. Когда расстановщик ставит его на место в иерархии, играющий родственника начинает выражать обиду. “Ты относишься ко мне как к чужому”, – говорит он. И человек, для которого делают расстановки, бывает удивлен, ведь его нелюбимый отец или нелюбимый дед говорили то же самое. Но что еще они могли говорить?

Более сложные “чудеса” на расстановках имеют ту же природу. Ситуация сама по себе влияет на то, что говорят люди. И увидев конфликт со стороны, услышав других участников конфликта, человек имеет шанс его решить.

Это что касается положительной стороны расстановок.

У расстановок есть и отрицательная сторона и у многих последователей Хеллингера эта сторона совершенно вытесняет положительную.

Чтобы фигуры на поле расстановок ожили, должен быть создан живой, то есть реалистичный контекст.

Хеллингер обладал талантом и интуицией, чтобы такой контекст видеть и направлять участников. Именно поэтому при его расстановках случались “чудеса” и совпадения. Но многие другие расстановщики создают на поле кашу из проекций человека и даже из своих собственных проекций. Вместо логики и интуиции они пускают в ход голые фантазии. Из-за этого семейные истории часто превращаются в абсурд. Придумывается, например, что проблема человека из-за прадеда, о котором он ничего знает, но тот прадед бросил какую-то женщину, из-за чего эта женщина повесилась, а перед этим прокляла весь его род, и теперь надо вынуть эту женщину из петли и попросить у нее прощения. То есть вместо освоения психологического пространства участники начинают блуждать в потусторонних лабиринтах.

Психологическое пространство для любой психодрамы должны наполняться фигурами, которые оказывают влияние на человека. Это все, с кем он общается, общался раньше или о ком много слышал. Никакие неизвестные прапрабабушки и их нерожденные младенчики на судьбу человека влиять не могут. И те, кто подключает к психологической работе потусторонние сущности пополам со своими фантазиями, нарушают условия работы. Проще говоря, это обычные мошенники.

К отрицательной стороне относится так же и то, что участники, играющие родственников человека, дают волю своей графоманской фантазии и начинают выступать друг перед другом, кто во что горазд. То есть мало того, что контекст создается бредовый, еще и фигуры бредят. Создается видимость психологической работы, а голова человека, которому делаются расстановки, наполняется кашей, которая нередко бывает еще и токсичной. И хорошо, если человек отнесется ко всему как к абсурду, хуже, если он возьмет чужие фантазии как руководство к действию.

Это все, однако, не должно помешать нам, взять из метода Морано и Хеллингера то, что может быть полезно.

И чуть позже я расскажу о новом виде расстановок, успех которых будет определять не харизма и не интуиция расстановщика, а точная последовательность конкретных действий.

Для таких расстановок не нужно будет никуда ходить и никому платить. Это можно будет делать бесплатно, вдвоем с приятелем или подругой или собравшись небольшой компанией друзей.

Я буду рассказывать о новом методе постепенно, чтобы все все хорошо поняли.

А от вас мне будут нужны отзывы о результатах.

Новый метод не будет касаться никаких “родовых проблем”, он будет заниматься обычным конфликтами: с партнером, супругом, коллегами, родственниками, друзьями. И целью этого метода будет решение конфликтов. Часть конфликта будет решаться прямо во время расстановки, а остальное будет происходить после, благодаря изменению вашего понимания и вашего положения в поле.

Готовы учиться?

Опишите для примера конфликты, не абстрактные, а свои, которые вы бы хотели решить. Потом для примера я буду рассматривать описанные конфликты.