Мнение: О спецкомитете по спецоперации, который Россия заслужила

Когда три дня назад российский президент Владимир Путин прямо на заседании Совета безопасности России поручил создать Специальный координационный совет для «решения задач обеспечения специальной военной операции», многие восприняли этот шаг с патриотическим энтузиазмом. Ещё бы, не прошло и года, а в стране уже вот-вот появится аналог ГОКО, созданного на второй неделе Великой отечественной. Уж теперь-то совершенно точно покажем всем «Кузькину мать»!

И вот в удивительно короткие для российской бюрократии сроки от слов перешли к делу.

Под вечер последнего дня уходящей рабочей недели Владимир Путин подписал указ «О Координационном совете при Правительстве…» примерно в той конфигурации, которую он озвучил за два дня до того. Глава совета — премьер Михаил Мишустин, в составе министры и даже представитель Госсовета, московский мэр Сергей Собянин. Который, к слову, ещё и возглавляет аналогичную комиссию в этом органе губернаторов. По существу, всё вроде верно.

Кроме одного.

Координационный совет — это совсем не ГОКО. Ни по составу, ни по функционалу.

Госкомитет Обороны был создан очень компактным — всего пять человек, и потому мог собираться хоть каждый день. Возглавил его тогдашний предсовнаркома Иосиф Сталин, по совместительству Верховный главнокомандующий, а также лидер единственной и правящей партии страны. Что, в общем, гарантировало практическое исполнение главного пункта — «Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государственного Комитета Обороны».

Нынешние полномочия Координационного совета — принятие решений, решение вопросов, а также подготовка предложений и выработка рекомендаций. А в числе «прав» этого органа — запрашивать необходимые документы и материалы, приглашать на свои заседания специалистов, создавать рабочие группы и вносить предложения президенту РФ. Лишь где-то во втором десятке пунктов «Положения о совете» аккуратно так указывается, что «решения Координационного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для исполнения» — но только лишь федеральными, региональными и местными органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления и прочими бюджетными учреждениями.

То есть, приказать какому-нибудь ООО «Альбатрос» к такому-то сроку на своих производственных мощностях наладить выпуск нескольких сотен «Гераней» в месяц Координационный совет не сможет. И даже обязать условное НПП «Полипластик» производить в товарных количествах полимеры для изготовления деталей корпусов БПЛА Совет не сможет тоже. Ибо — частный #бизнес и коммерческий интерес. В итоге получается этакий «коллективный прапорщик» на большом военном складе, который будет скрести по сусекам. А вот аналога не то, что ГОКО, но хотя бы советских Госплана с Госснабом не выходит из Координационного совета вовсе. У семи нянек, как известно, дитя без глаза.

Зато ответственность — размыта.

Может, в этом и есть главная цель?

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