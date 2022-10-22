Добровольцы отряда «Кубань» рассказали об обороне Красного Лимана
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С добровольцами отряда «Кубань» – казаками Белореченского РКО Кубанского казачьего войска – с позывными «Влад», «Ник» и «Теска» встретился заместитель главного редактора газеты «Вольная Кубань» по вопросам казачества Сергей Капрелов. Военнослужащие рассказали о своем боевом опыте.
Из троих казаков только «Влад» имел опыт участия в СВО. «Ник» служил в Ракетных войсках стратегического назначения. «Теска» в учебке осваивал танковую технику, но затем его отправили в роту связи.
В зоне боевых действия казаки получили боекомплект, гранаты к подствольникам, ручные гранаты. Возле Красного Лимана выполняли задачи по ведению активной обороны, наблюдению, противодействию диверсионно-разведывательным группам противника, обеспечивали контроль блокпоста, прикрывавший танкоопасное направление.
«Как только мы заняли позицию площадью сто на сто метров, нас стала засыпать снарядами украинская артиллерия и минометы. В один из дней было больше ста прилетов. После того как обстрел заканчивался, мы выходили из подвала дома, где укрывалась часть взвода, быстро занимали окопы. И если украинские части шли в атаку, отбивали огнем», – вспоминает «Ник».
ВСУ потеряли во время штурма Краснолиманского района много солдат. Позже командование ВСУ вместо массовых атак перешли к действиям небольших диверсионных групп.
Также бойцы рассказали, как в поселке Диброво столкнулись с наемниками из Польши. Бой длился 30 минут.
Польские наемники Добровольческая рота в составе 43 человек удерживала более 8 км фронта. Еще один казак с позывным «Щука» сбил украинский дрон с помощью старого охотничьего ружья. Казаки рассказали, что несмотря на плохую связь передавали данные об украинских артиллерийских позициях.
Рассказали военнослужащие и о трофеях. Удалось собрать приличный арсенал НАТО из брошенных на поле боя автоматов, ручных противотанковых гранатометов, патронов и гранат.
«Влад», «Ник» и «Теска» сообщили, что после небольшого отдыха снова вернутся к бою.
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