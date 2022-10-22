 

В Кемской больнице в Карелии произошла драка между врачами из-за пациента, который умер после госпитализации

22.10.2022, 16:55, Новости дня
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Заведующий отделением и терапевт Кемской больницы в Карелии подрались из-за пациента, который умер, дожидаясь несколько часов госпитализации.

СМИ сообщают, на видео не попало начало конфликта. Первым ударил своего коллегу 53-летний терапевт, который привез в больницу пациента с онкологией и инфарктом. Второй участник драки 32-летний завотделением несколько часов отказывался госпитализировать его без соответствующих документов, передает RT.

 

Уточняется, что врачи подрались в Кемской больнице еще в сентябре, главврач заведения сообщил только сейчас, что решил передать материалы в полицию.

По данным СМИ, завотделением после драки вышел на больничный, а потом уволился из больницы.

Ранее в Московской области мужчина проник в хирургическое отделение местной больницы и избил несколько человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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