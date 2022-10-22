В офисе Зеленского рассказали о масштабном отключении электроэнергии

Около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры, рассказал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

По данным властей, в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Николаевской – 188 400, в Волынской области – 102 тыс., в Черкасской – 242 тыс., в Ровенской – 174 790 и в Одесской – 10 500, передает РИА «Новости».

Общее количество абонентов, оставшихся без электричества, составляет более 1 млн 451 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в субботу воздушная тревога снова была объявлена в большинстве регионов Украины.

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