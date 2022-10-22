 

В последний путь: тело Моргенштерна* вынесли в разукрашенном гробу

22.10.2022, 16:52, Разное
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Черная полоса в жизни Алишера Моргенштерна* сильно затянулась: расследования о содержимом его песен, переезд в Эмираты, расставание с женой, затем, судя по всему, депрессия и ежедневные порции виски.

Поклонники, которые наблюдали за исполнителем последние несколько месяцев, были не на шутку встревожены: заботил их и потухший внешний вид Алишера* и текста его песен. Обратившись в одном из последних интервью к фанатам он отметил, что и сам понимает, что песни стали достаточно мрачными и пообещал, что постарается сделать их более позитивными. Однако успел ли он?

Вчера вечером в сети распространились фотографии, от которых
все его поклонники буквально осели на землю: тело Моргенштерна* вынесли в разукрашенном гробу. В темноте, разбавляемой лишь светом нескольких проекторов, ведущий зачитал речь, в которой проводил исполнителя в последний путь.

Это, видимо, символизировало окончание черной полосы и начало новой, светлой, ведь сразу после этих слов Алишер Моргенштерн* выпрыгнул из гроба и, вскарабкавшись на барную стойку исполнил один из самых запоминающихся своих треков. Как оказалось, все мероприятие стало презентацией нового альбома, который уже взлетел на самые вершины музыкальных сервисов.

Что же до необычной подачи – некоторые из поклонников уверены, что это была аллюзия на свадьбу Ксении Собчак. На днях репер обвинил ее в нечестно взятом интервью, которое и повлекло за собой проверки и необходимость переезда.

* –
внесен Минюстом РФ в список иноагентов


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