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Как Лиз Трасс уничтожила репутацию консерваторов: разбираем самое короткое премьерство в истории Великобритании.



21 октября 2022. Лондон. Подборка первых полос британских газет, показывающая реакцию на отставку премьер-министра Лиз Трасс. Фото: David Cliff / Associated Press / East News

В Британии политический кризис продолжается с января нынешнего года: скандалы, расследования, нарушения правил, общественное возмущение, изгнание с Даунинг-стрит премьер-министра Бориса Джонсона, его замена на Лиз Трасс и… через 44 дня после назначения — ее отставка. Она стала самым недолговечным премьером в истории страны. Ее 44 дня премьерства запомнятся непродуманным снижением налогов и восстанием фондового рынка.

Британская пресса сейчас часто сравнивает страну с Италией — политический хаос, отсутствие реального экономического роста. Российскому читателю бросятся в глаза другие совпадения.

Соединенное королевство, похоже, пытается произвести эксперимент над историей: снова стать «глобальной Британией». В современной Британии правящая 12 лет консервативная партия чистит свои ряды, а «бустеризм» (от англ. boost — расширять, проталкивать, рекламировать — продвижение стратегии быстрого развития города или организации любой ценой. — Ред.) и «битва с экономической ортодоксией» стали чуть ли не официальной правительственной идеологией.

В Англии политики обходят слово «Брексит» на цыпочках и даже упоминают его как «это слово на букву «б».

(Ничего не напоминает?) На островах, однако, дело получило неожиданное развитие.

С 2016 года радикальные брекситеры постепенно захватывали политический контроль над страной. При Борисе Джонсоне из правящей партии были изгнаны умеренные и осуществлен выход из Евросоюза. Но Джонсону повезло: ковид и энергетический кризис, вызванный конфликтом на востоке Европы, отвлекли от огромных потерь, которые понесли в результате Брексита британская промышленность, торговля, инвестиции, занятость, наука, образование, культура.

Избирая Лиз Трасс в качестве премьер-министра в сентябре этого года, радикалы-брекситеры надеялись на «окончательную победу». Она обещала вычистить остатки правил и норм, оставшихся от некогда общего европейского законодательства, выйти из Протокола по Северной Ирландии, разрушив, таким образом, Договор с ЕС, и проводить ультраправую экономическую повестку кардинального снижения налогов (помните мечту брекситеров — Лондон как Сингапур-на-Темзе?). Предупреждения и опасения профессионалов — банкиров, экономистов и бизнеса — не были услышаны. Ответом правительства стали увольнения, попытки заглушить независимое Управление по бюджетной ответственности, дискредитировать Банк Англии и критика Международного валютного фонда за «предвзятость».

Как только новое правительство официально объявило свой план по снижению налогов без указания источников покрытия сокращения доходов бюджета, рынки отказались финансировать эти фантазии.

Даже коллеги-тори были шокированы масштабами запланированных заимствований и перекосом в сторону интересов самых богатых групп населения. Курс фунта упал, цены на государственные долговые обязательства и ставки по ипотеке взлетели, Банк Англии вынужден был вмешаться и провести экстренную интервенцию на рынке облигаций, чтобы спасти пенсионные фонды.

Рейтинги консерваторов обрушились до исторического минимума. Отставание от главного конкурента — партии лейбористов — составило 33 (!) процентных пункта. Социологи утверждают, что, если бы выборы состоялись сегодня, тори потеряли бы 220 мест и что в стране всего несколько избирательных округов, где консерваторы могли бы чувствовать себя уверенно.

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