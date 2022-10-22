Мнение: «Дневник мобилизованного»

Наткнулся в Telegram на «Дневник мобилизованного». Не знаю,кто ведет этот канал – настоящий мобилиованный хирург или это чей-то проект- то ли Госдепа с СБУ, то ли Кремля, но не которые записи цепляют.

Вот для примера.

«Сегодня снова работа с пленными. И снова попался лютый ненавистник. Тихие маты, проклятья.. все как обычно. Но надо сказать, что на украинском языке они звучат забавно.

Один из командиров как-то услышал это и шепнул мне, мол если ты ему не до конца поможешь, с тебя никто не спросит. Он, конечно, сказал не так, значительно грубее, но детально я вам передавать не буду.

Я это послушал, но делать не стал. Пока остатки совести и врачебного долга во мне еще барахтаются, я не могу. Если во мне умрет это, то считайте что и меня самого уже нет. Я буду заражен нынешней "болезнью" — долбоебство называется. Когда ты в упор не видишь того, что правда может быть неоднозначной.

Нет, я не дам этим зомби ни той, ни с другой стороны сожрать мои мозги и превратить меня в одного из них.

Но, конечно, неуважение со стороны этого солдата меня бесит. Но это на мою работу не влияет.

Я помогаю ему с самой ночи, когда его привезли. Нога раскурочена, сам весь тоже побитый. Говорят на мине подорвался. Тем не менее в сознании и успевает еще и ненавидеть. Утром после очередного этапа помощи, проходящие мимо палаты наши солдаты крикнули мол, че ты с ним возишься, с уродом этим. Может это он и обстреливал нас позавчера и еще пару реплик вроде "вставь ему этот шприц в задницу!!".

Я повернулся на пленного, он явно заволновался и с опаской посмотрел на меня. Через минуту выдавил тихое: "почему ты мне помогаешь? ты же… русский, должен меня ненавидеть". Мне неохота было расписывать все что крутилось в моей голове, о долге, принципах, о том что люди разные.. Поэтому я ответил коротко: «Мне хочется верить, что если я попаду в плен к вашим, мне тоже окажут помощь. Потому что я в первую очередь человек, а уже потом русский. Будь все немного человечнее, может и не пришлось бы тебе тут с разорванной ногой лежать».

Мне показалось, что в этот момент его мир рухнул. Он мне не ответил. И я ушел дальше работать».



Отсюда

В чем не прав этот хирург, мобилизованный на спецоперацию России на Украине?

Фотография отсюда

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