 

Подсчитала: успевает! – Личное мнение

22.10.2022, 16:25, Разное
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39-летняя Ксения Бородина всё подсчитала и заявила, что рожать будет точно за 40.

Как считаете, спросили Ксюнделя, рожать в 42 не поздно, не?


Фото: Соцсети

В ответ Ксюндель, собрав в уме всю математику, заявила, что близкая её подруга беременна в 45. Ну а сама Ксения, до 40-летия которой осталось меньше полугода, сказала, что тоже родила бы и ей точно будет в тот момент за 40.

От кого собралась родить, Ксюндель не сообщила, но уже точно понятно, что до 40 не успеет.

Ну, ничего — за 40 так за 40. Подруга же беременна в 45 и счастлива, так что время есть.

Давайте считать — два года, чтобы найти мужчину. Ксюндель уже немолод, так что быстрее не выйдет при всём желании. Год на то, чтобы определить — бизнесмен он или как всегда. Узнав, что как всегда, создать ему образ в глазах общественности. На это тоже нужен год или даже два.

Итого пять лет. Считаем дальше.

Получить от жениха романтику — на каждый праздник года нужно по букету. Выйти замуж, спланировав свадьбу — ещё год. Медовый месяц — год. Пожить для себя ещё годик.

Уже 48 лет будет Ксюнделю? Отлично. До 50 успеет, так что всё, как обещала. Уложилась в сроки «точно за 40». Главное, чтобы на каком-то этапе всё не сорвалось, а то начинать заново — времени нет.

А вы такие подсчёты производили? Срослось всё?

Источник: Лена Миро


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