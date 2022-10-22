 

Инфаркт, развод и сердечный приступ: Съемки “Мастера и Маргариты” сопровождали загадочные события

22.10.2022, 15:40, Разное
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Съемки “Мастера и Маргариты” сопровождались загадочными событиями. Актеров постигали то те, то иные несчастья, от развода до инфаркта и сердечного приступа, а то и смерти.

Произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» давно попало в категорию “проклятых”. Многие попытки его постановки или экранизации часто заканчивались серьезными проблемами, и режиссеры отказывались от проекта. В 2005 году за съёмки сериала взялся Владимир Бортко. Перед этим в РФ о мистической миссии Воланда и любви писателя и супруги чиновника был поставлен телеспектакль, а также снят только один фильм. Впрочем, картина Юрия Кары, снятая в 1994 году, увидела свет только в 2011, опять же, нечто непонятное мешало выпустить ее на широкий экран.

Стоит отметить, что в обоих фильмах снялись Александр Филиппенко и Валентин Гафт. В ленте Кары они сыграли соответственно Коровьева и Воланда, тогда как в “Мастере и Маргарите” Бортко – Азазелло и Человека во френче, а заодно и Каифу. Ещё до начала работы над фильмом к режиссеру подошёл неизвестный и предупредил, что проект не удастся реализовать. Во время работы команды Бортко вся ее работа постоянно сопровождалось мистическими событиями. Так, роль Берлиоза досталась Александру Калягину, однако он не смог принять участие в работе из-за инфаркта. Причем после первого обострения народный артист РСФСР уже готов был играть, как вдруг снова слег с той же проблемой.

Исполнявший роль Воланда Олег Басилашвили заболел и потерял голос прямо в разгар рабочего процесса. Воплотившую на экране образ Маргариты Анну Ковальчук после окончания съемок настигли семейные неурядицы, что привело к разводу с мужем. Ее экранный возлюбленный Мастер Александр Галибин не только заболел бронхитом, но и попал в аварию. Некоторые же артисты, участвовавшие в фильме, умерли при необъяснимых обстоятельствах.


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