 

«Будем перевоспитывать» – студентов журфака МГУ обяжут пройти полиграф и конспектировать выпуски новостей федеральных каналов

22.10.2022, 15:33, Разное
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Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и ректор МГУ Виктор Садовничий подписали программу санации факультета журналистики.

Дорожная карта предусматривает пять этапов зачистки журфака от либеральных преподавателей и студентов.

– Недавно мне написал студент, который в этом году поступил на первый курс магистратуры. Молодой парень был просто в ужасе от происходящего на факультете – кругом царит атмосфера русофобии, пропаганда либерализма и нетрадиционных ценностей, – заявил Мединский.

Председатель РВИО согласился помочь студентам, была создана рабочая группа, в которую вошли чиновники, студенты, члены патриотических организаций, журналисты федеральных телеканалов и представители РПЦ. Итогом работы коллектива стала разработка дорожной карты делиберализации журфака, которая была представлена ректору МГУ.

На первом этапе планируется проведение тестирования студентов и преподавателей, потом они пройдут полиграф. Далее каждый день учащиеся будут смотреть выпуски новостей на федеральных телеканалах, принимать участие в агитационно-пропагандистской работе органов власти и военно-патриотическом воспитании молодёжи.

Уже к июню 2023 года журфак МГУ должен быть полностью очищен от влияния либералов, после чего будет подловлен профессиональный стандарт по делиберализация высших учебных заведений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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