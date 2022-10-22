 

“Любимый”: интимные фото Гусевой и Домогарова слили в Сеть

22.10.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Звезда русских сериалов Екатерина Гусева полюбилась зрителю романтическими ролями. У нее было много сценических партнеров, с которыми близость была неминуема, но далеко не каждому удалось стать “тем самым”. В итоге артистку покорил 59-летний Александр Домогаров.

“Любимый партнер. Лучший”, — обратилась к мужчине актриса в личном блоге, не забыв при этом слить их интимные фото. Разумеется, никакой пошлости звезда не допустила, кадры были сделаны в процессе работы. Все в рамках приличия: нежные объятия, страстные прикосновения и томные взгляды.

Екатерина Гусева подчеркнула, что Александр Домогаров составил ей пару не только в театре, но и в кино. Вместе они сыграли в мелодраме “Входя в дом, оглянись”. И хотя с премьеры сериала прошло уже несколько лет, знаменитость с трепетом вспоминает пикантные сцены с коллегой.

Пользователи Сети не остались равнодушными, взглянув на интимные фото. Они положительно отметили потенциал артистов и принялись их хвалить.

Екатерина Гусева и Александр Домогаров спровоцировали массу комментариев в Сети. “Смотрю! Восхищаюсь вами!”, “Лучшие! Дай Бог здоровья!” — отреагировали поклонники.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.22 / Мнение: Россия против НАТО. Расклад сил за 30 лет

24.06.20 / Кинулся бежать в страхе и исчез: Странное исчезновение в лесу Айдахо в 2018 году

18.11.21 / В Москворечье-Сабурове построят три квартала по системе урбан-блоков

13.03.21 / Мнение: Москва не предназначена для жизни

12.01.22 / Ясновидящая Коллавини посоветовала привести к больному Куравлеву священника

04.02.22 / Из-за глобального потепления сутки на Земле увеличатся до 25 часов

11.09.22 / Первое появление Кейт Миддлтон в трауре после известия о смерти Елизаветы II

22.08.21 / Воск, уксус и спирт: как предотвратить появление плесени на кожаной куртке

03.01.22 / Предательство как норма

31.03.21 / Юрий Гагарин: детство в оккупации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика