Sky News – «коалиция хаоса» — новый премьер-министр проблем британских консерваторов не решит

После отставки Лиз Трасс уже в течение недели Консервативная партия выберет нового лидера, который станет следующим премьер-министром Великобритании. Как отмечает политический редактор Sky News Бет Ригби, таким образом консерваторы лишь пытаются ограничить потери, понимая, что шансы на победу на всеобщих выборах у них будут невелики.



АР

Лиз Трасс продержалась на посту премьер-министра менее семи недель. Решения, которые она принимала, привели к тому, что политик войдёт в историю как британский лидер, который продержался на своём посту рекордно короткий срок: с момента её вступления в должность прошло всего 44 дня.

Как отмечает политический редактор Sky News Бет Ригби, вопреки тому, что обещали союзники Трасс, сегодня в Великобритании сложилось коллективное чувство шока, которое она сравнивает с последствиями автомобильной аварии, «когда вы выбираетесь из-под обломков ошеломлённые и растерянные, спрашивая себя, что только что произошло».

Основная причина, по которой «колёса так быстро и эффектно отвалились у правительства», заключается в том, что Трасс относилась к работе скорее как к продолжению своей избирательной кампании. Она давала всевозможные обещания членам Консервативной партии — по снижению налогов и по обязательствам по расходам, — чтобы привлечь их на свою сторону. Когда Трасс возглавила правительство, она не стала пересматривать свои взгляды или идти на компромиссы.

Ригби вспоминает, что брала у премьера интервью за несколько дней до принятия её бюджетного плана. Тогда Трасс заявила, что «готова быть непопулярной». По мнению автора статьи, политик, возможно, воспринимала это как демонстрацию силы, но на деле это было демонстрацией «безрассудства».

По мнению обозревателя, когда Трасс стала премьер-министром, она могла бы придерживаться обязательств по снижению налогов, которое было бы поэтапным, чтобы это было более приемлемым для рынков. Но она этого не сделала, и в последующие недели заплатила за это высокую политическую цену. Отказавшись от планов снизить максимальную налоговую ставку, а затем уволив канцлера казначейства, Трасс практически перечеркнула весь свой экономический план. К понедельнику стало ясно, что Лиз Трасс — премьер-министр без политической платформы и без контроля над собственной партией.

Однако британцы также расплачиваются и за её необдуманные решения: процентные ставки растут быстрее, чем предполагалось до обнародования бюджетного плана, и это на фоне кризиса стоимости жизни, когда инфляция достигла 40-летнего максимума.

Всего за несколько недель она стала одним из самых непопулярных премьер-министров Великобритании: всего один из десяти британцев доволен её руководством. Ригби считает, что уже после той роковой пресс-конференции, на которой Трасс уволила канцлера Квази Квартенга, стало ясно, что её дни на посту сочтены.

Шансов задержаться у власти у Трасс стало ещё меньше после парламентского голосования по плану премьера возобновить добычу сланцевого газа методом фрекинга. До «этого ужасного шоу» несколько высокопоставленных членов Консервативной партии признались, что не хотят, чтобы Трасс покидала пост до объявления нового экономического плана правительства 31 октября. Всё изменилось после вечера хаоса в среду, омрачённого отставками высокопоставленных членов правительства и перепалками в кулуарах для голосования в парламенте.

Бывшие члены кабинета министров считают, что Трасс изначально не была готова к этой работе. Когда её политическая кампания провалилась, общественность тоже пришла к такому выводу. Поэтому она должна была покинуть пост.

Однако Ригби предупреждает, что три премьер-министра за четыре месяца и бесконечные междоусобицы — и всё это в условиях кризиса стоимости жизни — худшая реклама для партии, которая надеется убедить общественность в своей пригодности руководить страной.

Лейбористы настаивают на проведении всеобщих выборов, называя консерваторов «коалицией хаоса». Британцы устали от тори, лейбористы постоянно опережают их на 20—30 процентных пунктов. По этой причине председатель Комитета 1922 года сэр Грэм Брэди и Консервативная партия хотят назначить нового премьер-министра в течение недели. Это попытка перейти к делам правительства и попытаться доказать общественности: консерваторы способны управлять страной.

Впрочем, настроение в партии отчаянное. По мнению консерваторов, шансы на победу на следующих всеобщих выборах невелики, и все последние шаги направлены на то, чтобы попытаться ограничить потери, пишет политический редактор Sky News Бет Ригби.