 

Как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс решили назвать четвертого ребенка – намекнула Тейлор Свифт

22.10.2022, 15:05, Разное
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс посвящают общественность в подробности личной жизни только при особой необходимости. Например, папарацци, дежурившие в дома пары вынудили Блейк опубликовать серию фотографий своей четвертой беременности, на которых она запечатлена в домашней обстановке. Но этим она только больше привлекла к себе внимание. В соцсетях по округлившемуся животу Лайвли стали строить предположения: родит ли на этот раз Блейк мужу долгожданного наследника или в семье станет на еще одну девочку больше. Подсказку поклонники увидели в новом альбоме Тейлор Свифт под названием Midnights, который вчера вышел на лейбле Republic Records. В нескольких песнях Свифт упомянула имя Дейзи. И это, уверены фанаты, неспроста. В соцсетях Тейлор завалили вопросами, на которые она решила пока отмалчиваться.

Дейзи Мэй… У Райана и Блейк что, снова будет девочка? – написал один из подписчиков.

Единственное имя, которое я слышу на этом новом альбоме, это Дейзи… Это точно о будущем малыше Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли, — добавил другой.

Фанатские версии не беспочвенны. За семь лет крепкой дружбы с Блейк Лайвли, Свифт не раз упоминала ее дочерей в своем творчестве. В 2017 Тейлор включила голос старшей в свою песню Gorgeous. А в 2020 имена всех трех малышек – Джеймс, Инес и Бетти – были упомянуты в треке в альбоме Folklore. Свое отношение к этому Райан Рейнольдс высказал так:

Мы безоговорочно доверяем Тейлор. Она очень чувствительна к таким моментам. Очевидно, что песня не имеет ничего общего с нашими детьми, кроме их имен, но это большая честь, — сказал он в интервью SiriusXM в 2021 году.

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились, а их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес – 28 сентября 2016-го. О том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, стало известно в октябре 2019-го, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. У них снова родилась девочка, которую звездные родители назвали Бетти.


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