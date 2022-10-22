 

На фоне суда с Брэдом Питтом Анджелина Джоли готовится сыграть оперную певицу Марию Каллас

22.10.2022, 15:05, Разное
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Публичные разборки с Брэдом Питтом, которые не утихают с 2016 года, не мешают Аджелине Джоли оставаться одной из самых востребованных актрис Голливуда. Только за последний год Джоли заявила себя в “Вечных” Marvel и триллере Тейлора Шеридана “Те, кто желает мне смерти”. Следующим ее фильмом в качестве режиссера станет драма “Без крови с Сальмой Хайек в главной роли. А так же драма чилийского режиссера Пабло Ларраина, где Анджелина перевоплотится в одну из самых величайших оперных див XX . Фильм по сценарию Стивена Найта, создателя “Острых козырьков” и “Спенсер”, расскажет трагическую историю жизни Каллас, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже 1970-х. 

Я очень серьезно отношусь к ответственности за жизнь и наследие Марии и сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться с этой задачей. Пабло Ларраин – режиссер, которым я давно восхищаюсь. Получить возможность рассказать больше об истории Марии вместе с ним и по сценарию Стивена Найта – это мечта, – говорит Джоли.

Мария Каллас

По части байопиков Ларраин считается одним из самых сильных режиссеров. Это он помог Кристен Стюарт получить ее первую номинацию на “Оскар” за роль принцессы Дианы в фильме “Спенсер”, а Натали Портман – признание за ее роль в драме “Джеки”, где актриса сыграла Жаклин Кеннеди.

О своей предстоящей работе с Анджелиной Джоли Ларраин говорит так: 

Возможность объединить две мои самые глубокие и личные страсти — кино и оперу — была долгожданной мечтой. Сделать это с Анджелиной, в высшей степени смелой и любознательной артисткой, — это потрясающая возможность. Настоящий дар.

Анджелина Джоли

Мария Каллас, которую предстоит сыграть Джоли, была американской певицей сопрано греческого происхождения.  Американский композитор  Леонард Бернстайн  называл ее “библией оперы”. Но известна Каллас была не только своим голосом, но и чредой скандалов, связанных с ее непростым характером и публичными отношениями с Аристотелем Онассисом, который в итоге ушел от нее к Джеки Кеннеди. Оперная дива умерла от сердечного приступа в возрасте 53 лет. В 2002 году итальянский режиссер Франко Дзеффирелли пытался рассказать ее историю в фильме “Каллас навсегда” с Фанни Ардан в главной роли.

Фанни Арадран в роли Марии Каллас


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