“Пионер – всем пример”: военкор Коц показал свежие спутниковые снимки “Линии Вагнера” в Донбассе, опубликованные Украиной пару дней назад

Как отмечает журналист, фортификации состоят из четырех рядов бетонных конусов (противотанковые надолбы) и большой траншеи.

“Дополнительные спутниковые снимки Европейского космического агентства показывают, что рытье траншеи велось в два этапа: первая часть была выкопана 25 сентября; второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

Пионер – всем пример”, – написал Коц.

Снимки европейского космического агентства показали масштаб проделанной работы. Как отметил Коц, рытьем траншей занимались в несколько этапов. Первая часть работ была завершена к 25 сентября, а еще одну часть укреплений завершили 5 октября.

Оборонительная линия протяженностью сотни километров пролегает с юга на север от города Светлодарск до Кременной, где разворачивается в восточном направлении и, проходя севернее от Луганска, упирается в границу ЛНР с Ростовской областью.