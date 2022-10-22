Единственный шанс покинуть город – эксперты объяснили успех мобилизации в Омске

Омск стал одним из лидеров по количеству добровольцев в ходе частичной мобилизации и занял первое место среди российских городов-миллионников.

По мнению экспертов, горожан совершенно не напугала перспектива покинуть родные пенаты, а многих наоборот подстегнула.

– Иногда приходили даже люди, которых мы не могли призвать: инвалиды, многодетные отцы, женщины, несовершеннолетние. Программисты увольнялись с работы. Ещё один момент – никто из них не жаловался ни на условия содержания, ни возражал против отправки хоть в Магадан, хоть на границу с Казахстаном, некоторые даже готовы были ехать в Африку, – сообщил военком.

Своим мнением об успешности мобилизационных мероприятий поделились и социологи.

– Омичи давно ждали возможности вырваться из города, мобилизация – самый верный шаг в этом направлении. В Омске она была заранее обречена на успех – многие, кто не попал в первую волну, искренне надеются на вторую, третью, пятидесятую волны, – рассказала директор Омского международного института социологии Ирина Васильева.

Она добавила, что в будущем омским властям предстоит решить более тяжёлую задачу – разработать эффективные механизмы по возвращению горожан.

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