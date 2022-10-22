Российский “глава” Новой Каховки заявил о применении Киевом всех имеющихся видов ракет по Каховской ГЭС

Все имеющиеся в распоряжении ВСУ ракеты применялись и продолжают применяться при обстрелах Каховской ГЭС, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС», – сказал Леонтьев в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

Он рассказал, что ГЭС и Новая Каховка каждый день подвергаются ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, который были запущены по ГЭС за сутки достигает 120 единиц.

Также он добавил, что заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы заминировала Каховскую ГЭС.

Он добавил, что ситуация на ГЭС из-за ее обстрелов и угроз со стороны Киева на данный момент не критичная.

Каховская ГЭС – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.

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