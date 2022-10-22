 

Украину из-за дефицита электроэнергии начали переводить на тепловозную тягу

22.10.2022, 12:40, Новости дня
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На территории Украины начался перевод на тепловозную тягу из-за дефицита электроэнергии, сообщила пресс-служба компании «Укржелдорога».

Часть участков остаются обесточенными, поэтому поезда следуют под резервными тепловозами, следует из сообщения компании, передает ТАСС.

Уточняется, что отдельные составы следуют с опозданием.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога снова объявлена в большинстве регионов Украины, в ряде регионов нет электричества. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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