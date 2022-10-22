Украину из-за дефицита электроэнергии начали переводить на тепловозную тягу

На территории Украины начался перевод на тепловозную тягу из-за дефицита электроэнергии, сообщила пресс-служба компании «Укржелдорога».

Часть участков остаются обесточенными, поэтому поезда следуют под резервными тепловозами, следует из сообщения компании, передает ТАСС.

Уточняется, что отдельные составы следуют с опозданием.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога снова объявлена в большинстве регионов Украины, в ряде регионов нет электричества.

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