Украину из-за дефицита электроэнергии начали переводить на тепловозную тягу
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На территории Украины начался перевод на тепловозную тягу из-за дефицита электроэнергии, сообщила пресс-служба компании «Укржелдорога».
Часть участков остаются обесточенными, поэтому поезда следуют под резервными тепловозами, следует из сообщения компании, передает ТАСС.
Уточняется, что отдельные составы следуют с опозданием.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога снова объявлена в большинстве регионов Украины, в ряде регионов нет электричества.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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