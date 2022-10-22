В США сообщили о появляющихся проблемах в отношениях с Украиной

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22.10.2022, 12:40, Новости дня
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Интересы США и Украины перестали совпадать, так как Киев хочет продолжить военный конфликт с Россией, сообщил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.

Он отметил, что планы Зеленского контролировать любой ценой Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивает в него США. Хотя исторически регионе не входит в интересы страны.

«Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

Отмечается, что происходящее приведет к тому, что между США и Украиной пошатнутся отношения, так как разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.

Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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