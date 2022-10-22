Спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на информацию голландских СМИ о поимке «очередных шпионов»

Псевдошпионские вбросы в голландских СМИ, являются попыткой отвлечь аудиторию от разгромного расследования национального новостного портала NRC, который вскрыл детали провальной работы спецслужб Нидерландов, выразила мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она отметила, что власти Нидерландов таким образом пытаются скрыть скандал, связанный с работой национальных спецслужб.

«В неГолландии жара – нашли очередных шпионов. Посол Шульгин, пара российских дипломатов с женами. Можно было бы подумать, что это просто некачественный косяк попался кому-то из местных властей. Но вот нет», – указала она.

Так, спикер МИД рассказала о результаты расследования журналистов национального новостного портала NRC, которые рассказали общественности страшную правду о деятельности спецслужб Нидерландов, ссылаясь на данные NRC, разведслужбы страны AIVD и MIVD, которые на протяжении десятилетий «регулярно и настойчиво предлагали голландским иностранным корреспондентам «послужить Родине».

«Ровно те же люди, которые обвиняли наши СМИ в «госпропаганде», а российских дипломатов в «шпионаже», ежегодно вербовали многих журналистов в качестве информаторов», – подчеркнула Захарова.

Кроме того, дипломат напомнила об истории с московским корреспондентом RTL Nieuws Олафом Кунсом, к которому в амстердамском аэропорту «Схипхол» подошел вербовщик из AIVD и заявил, что «нужны такие парни, как он в качестве осведомителя».

По словам Захаровой, Кунсу хватило рассудительности отказаться, однако таких людей немного. «А сколько журналистов в демократических Нидерландах оказались завербованы местными спецслужбами. Поэтому псевдошпионские вбросы в голландских СМИ, которые появились в последнее время в каком-то невообразимом количестве – это попытка отвлечь аудиторию от разгромного расследования NRC», – заключила она.

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