Канье Уэст нанял адвоката Джонни Деппа и заявил, что до сих пор считает себя мужем Ким Кардашьян

Ким Кардашьян вчера исполнилось 42 года. И больше всего, по словам ее близкого окружения, в этот день ей хотелось бы поставить финальную точку в бракоразводном процессе с Канье Уэстом. Не смотря на то, что Ким и Канье официально уже не являются мужем и женой, пару все еще связывают общие дети, окончательна опека над которыми пока не определена, а также некоторые финансовые вопросы. Их решением теперь знаменитый адвокат Камилла Васкес, сообщает TMZ.

Васкес, которая помогла Джонни Деппу выиграть суд у Эмбер Херд, Уэст нанял для ведения своего бизнеса и юридического сопровождения коллаборации. А их, надо сказать, у Канье заметно поубавилось после недавних скандалов с антисемитскими высказываниями рэпера в соцсетях. Например, модный бренд Balenciaga, на показе которого рэпер дебютировал качестве модели, объявил, что прекращает все связи с музыкантом: “Balenciaga больше не имеет никаких отношений и не планирует никаких будущих проектов, связанных с этим артистом”.

Не исключено, что Васкес и ее команда станет отстаивать права Канье и в его бракоразводном процессе с Ким. Правда, сам Уэст до сих пор считает себя мужем Кардашьян, а документы о разводе – ничего не значащей формальностью.

Может быть, я и разведен на бумаге, но я не разведен с идеей быть ее покровителем. Я буду любить ее всю жизнь и, как ни странно, буду защищать ее. И мы всегда будем вместе… У нее никогда не будет человека, который бы влиял на нее больше, чем бог, а затем ее священник на Земле, которым был я, – заявил Уэст в интервью Пирсу Моргану.

Напомним, после развода с Ким Кардашьян Канье Уэст непостоянен в отношениях. С начала года он уже сменил трех возлюбленных. Сначала он встречался с 32-летней моделью и актрисой Джулией Фокс. Бурные, но непродолжительные отношения закрутились в канун Нового года, и многие поклонники Канье были уверены, что их связь – лишь рекламная кампания Фокс. Затем в жизни рэпера появилась 24-летняя модель Чейни Джонс, которую фанаты артиста назвали точной копией Ким Кардашьян. В начале мая они отправились в романтическое путешествие в Токио, где в обнимку гуляли по улицам. Судя по всему, после поездки что-то все же пошло не так – в июне на премьере фильма “Топ Ган: Мэверик” c Томом Крузом Уэст был уже в компании новой подруги – fashion-инфлюенсера Моники Корган. Впрочем, продолжения этот роман, если он вообще имел место быть, так и не получил. Ему также приписывали отношения с супермоделью Кэндис Свейнпол и Ириной Шейк.

В отличие от экс-супруга Ким оказалась более сдержанной по части романтических историй. Она девять месяцев встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, с которым неожиданно рассталась в августе этого года. Недавно на фоне скандалов вокруг Канье Уэста пара возобновила общение.