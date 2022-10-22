 

НПО «Спецматериалы» не смогло предоставить мобилизованным петербуржцам качественную амуницию

22.10.2022, 11:55, Разное
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Представители НПО «Спецматериалы» должны сами отправиться на фронт и опробовать свою экипировку. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Рыбарь».

Ранее организация поставила в Херсонскую область якобы соответствующие ГОСТу каски и бронежилеты. Автор YouTube-канала «Солдат удачи» проверил функции элементов экипировки. Оказалось, они не соответствуют заявленным поставщиком требованиям.

Видео быстро распространилось по Сети, в том числе и на Telegram-канале «Рыбарь». Представители НПО «Спецматериалы» связались с блогером. Они заявили, что продукция соответствует требованиям ГОСТ. Об этом свидетельствуют их видеозаписи. В организации также призвали удалить ролик. Материал якобы дискредитирует российских солдат. Как именно, не уточняется.

«Для того, чтобы как развеять опасения военнослужащих, так и сгладить конфликтную ситуацию, мы предлагаем заинтересованным лицам из АО «НПО Спецматериалы» выехать на позиции в Херсонскую область, где сейчас находятся мобилизованные из Крыма, с запасными тестовыми комплектами», – прокомментировали сообщение авторы канала.

Стоит отметить, что НПО «Спецматериалы» уже привлекалось к уголовной ответственности за подобные нарушения. Их шлемы не соответствовали заявленным защитным свойствам. Более того, их завезли из Китая под видом собственных разработок.

Этот факт не помешал губернатору Александру Беглову сделать компанию основным подрядчиком для оснащения мобилизованных горожан. Деньги выделяют из резервного фонда. Точные суммы не приводят.

Примечательно, что НПО «Спецматериалы» спонсировало предвыборную кампанию Александра Беглова. Глава организации, Михаил Сильников, знаком с градоначальником как минимум с 2001 года.

Сам Беглов посещал производство НПО «Спецматериалы». Он сообщал, что количество выпускаемой продукции увеличилось в 2,5 раза. Это могло повлиять на качество оснащения. Однако, учитывая тесную связь Беглова с руководителем организации, вряд ли губернатор будет вмешиваться в ситуацию.


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