Камера зафиксировала как женщина исчезла из своей постели и снова появилась там через 12 минут

Это странное видео об исчезновении женщины в ее собственной кровати было снято камерой наблюдения еще в 2010 году, но обнародовано лишь в 2021 году. На днях оно стало вирусным, когда еще одна статья о нем была размещена в британской газете.

Видео было обнародовано благодаря бирмингемской группе исследователей НЛО BUFOG, которым, судя по всему, удалось заполучить его от непосредственной жертвы “исчезновения”.

Уфологи считают, что на камеру наблюдения попал момент, когда женщину похитили инопланетяне и после вернули ее обратно.

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Никаких “захватывающих” лучей и пролетов через окно в небо, женщина просто в одну секунду исчезает и покрывало опадает на опустевшую кровать, а через 12 с половиной минут она так же внезапно “дематериализуется” в своей кровати.

Как пишет газета “BirminghamLive”, жуткие кадры были сняты в доме семьи из Дройтвича, графство Вустершир, Великобритания, через несколько дней после того, как у женщины возникли яркие воспоминания о том, что ее похищали пришельцы.

Камера была установлена ее мужем, чтобы успокоить ее и помочь ей лучше спать после этого инцидента. В течение этой конкретной ночи у нее был второй опыт похищения, а утром были проверены записи с камер, снятые в течение ночи.

На кадрах отец слева, а мать справа спит под пуховым одеялом. Одеяло со стороны матери приподнимается, но затем падает на кровать, создавая впечатление, что она исчезла. Через 12,5 минут одеяло снова поднимается очень высоко, и когда оно оседает, мать снова видна.

Дэйв Ходриен, ведущий следователь из группы BUFOG, проанализировал видеозапись и пришел к выводу, что она является подлинной, а не преднамеренной мистификацией.

Журналисты обратился к британскому уфологу Нику Поупу, который известен тем, что расследовал сообщения о наблюдениях НЛО в Министерстве обороны Великобритании в период с 1991 по 1994 год и попросили его прокомментировать данный ролик:

“Я уже видел это видео раньше и кратко встречался с этой парой, хотя лично не расследовал это дело”, – ответил Поуп.

“Честно говоря, здесь не так много середины: это либо мистификация, либо что–то действительно жуткое и, возможно, не от мира сего. К сожалению, я досрочно уволился из Министерства обороны еще до того, как увидел это видео.

“Если бы у меня была эта видеозапись, когда я работал в отделе НЛО, и если бы у меня также был доступ к оборудованию для съемки, я мог бы провести надлежащий научный анализ, используя ресурсы и возможности анализа изображений разведывательного сообщества. Это быстро сказало бы мне, были ли кадры подлинными или были подделаны”.