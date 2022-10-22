Бойтесь проклятий! Как действует проклятие на человека?

Современный человек недооценивает силу искренних проклятий, потому как не знает как действует проклятие на человека.

А ведь такие проклятия могут не только испортить или даже полностью сломать ему жизнь, уничтожить его самого и даже близких ему людей, но еще и обречь душу проклятого на вечные муки скитания по грешной земле. Поэтому бойтесь делать зло людям, поскольку они могут проклясть вас за это.

Проклятие обиженного художника

В начале двадцатого века жил богатейший человек – южноафриканский мультимиллионер Альфред Бейт, который заработал свое огромное состояние на добыче алмазов, и не только их. Будучи образованным человеком, он понял, что выгоднее всего вложить свои деньги в картины и уже вскоре собрал в своем ирландском поместье Russborough (Рассборо-Хаус) огромную коллекцию полотен самых знаменитых художников мира. В начале семидесятых годов прошлого столетия данная коллекция оценивалась в несколько сот миллионов долларов.

Его дело продолжил наследник поместья граф Миллтаун, человек весьма вспыльчивого и необузданного характера. Заказав как-то местному художнику серию картин и получив свой заказ, он сжег все полотна, поскольку они ему не понравились, а мастеру не заплатил за его труд и пенса. Обиженный художник в сердцах проклял и графа, и его поместье, и все картины, находящиеся в нем.

Действительно, граф вскоре умер при странных обстоятельствах, а бесценная коллекция картин Russborough стала приносить ее наследникам одни неприятности. Например, к ней нельзя было ничего подкупить: стоило приобрести что-то ценное, как покупка вскоре или сгорала, или ее воровали. Да и в самом поместье происходили странные и ужасные вещи, один призрак Миллтауна чего стоил…

В начале семидесятых годов коллекция картин Russborough досталась последнему ее наследнику – ирландскому баронету Альфреду Бейту. Когда в его поместье прибыли первые трейлеры с полотнами, старый дворецкий, знавший о проклятии этих картин, предупредил Альфреда, что им здесь не место, что они принесут в дом только несчастье. Баронет в ответ только посмеялся: его достояние надежно было защищено страховой компанией «Ллойд».

Однако уже через год в дом забрались грабители, не без участия дочки владельца этой страховой компании, и вынесли десятки шедевров, из которых нашли и вернули в коллекцию потом только девятнадцать полотен. Через двенадцать лет произошло еще более изощренное ограбление, когда хозяева уехали в Лондон. Злоумышленники использовали сюжет фильма «Как украсть миллион», вынудив полицию отключить сигнализацию в поместье Бейта, после чего спокойно зашли в дом, связали слуг и вынесли самые ценные картины. Возвращены они были в коллекцию Russborough только через несколько лет, да и то не все.

Грабили коллекцию еще несколько раз, например, в 2001 году средь бела дня с помощью грузовика была разрушена стена дома, после чего грабители ворвались в помещение и вынесли несколько ценных картин. Последняя кража произошла в 2002 году, после чего жена Альфреда Бейта (сам он к тому времени уже умер) передала все картины Ирландкой картинной галерее.

Проклятие старого священника

Это случилось во время первой мировой войны. Летом 1914 года немецкая армия генерала Фон Клюка успешно наступала на Париж. В одну французскую деревню зашла германская пехота этой армии и стала грабить местное население. В самом богатом доме, принадлежащему фермеру, поселился унтер-офицер со своими приближенными солдатами. Сам фермер заблаговременно сбежал, а его жена с маленьким ребенком почему-то осталась.

Солдаты нашли в подвале фермера вино и усиленно веселились, при этом офицер под хмельком постоянно приставал к хозяйке дома. Когда французские войска погнали немцев назад от Парижа, обстановка в деревне, в том числе и доме фермера, накалилась до предела. Хозяйка обратилась за помощью к местному священнику, который согласился побыть с женщиной и ее ребенком, пока немцы не уйдут.

Однако когда артиллерия Союзников вынудила германцев поспешно отступать, в деревне начался настоящий переполох. Обозленный и пьяный унтер-офицер отчего-то свалил всю вину за эту военную неудачу на хозяйку дома, обвинив женщину в шпионской деятельности, застрелил ее ребенка, потом саму мать, а под конец и священника, который противился происходящему злу.

Уже умирая, святой отец проклял злодея, сказав, что немец останется здесь, и душа его будет в этом месте долго искать упокоения, пока Бог не простит и не отпустит ее. С тем и умер.

Унтер-офицер бросился догонять свою роту, но тут в него попал осколок разорвавшегося снаряда, и немец умер прямо на дороге. В дальнейшем жители деревни похоронили женщину с ребенком и священника. Закопали в землю и злодея-офицера.

С тех пор стали в окрестностях той деревни, приблизительно между Хоплинсом и Лавенти, замечать привидение в немецкой военной форме, которое, в конце концов, получило название – призрак Гунна. Еще в 1916 году этот призрак изрядно напугал французских солдат, стороживших склад боеприпасов под Хоплинсом. Проведенное в то время расследование, в ходе которого были опрошены многие свидетели того деревенского преступления, и дало название фантому – по имени немецкого злодея-душегуба.

Говорят, призрак Гунна до сих пор пугает французов той местности. Сбылось знать проклятие священника, и неупокоенная душа офицера обречена маяться в нашем мире еще многие и многие годы, если не столетия. Такой участи не пожелаешь, как говорится, и врагу…

Проклятие матроса

В 1707 году флагман британского флота фрегат «Association» под командованием адмирала Клодсли Шовеля вместе с другими кораблями возвращался из Гибралтара. Погода была великолепной. Однако один из матросов флагмана, который слыл ясновидящим, обратился к капитану с просьбой изменить курс, поскольку иначе их и прочие корабли флота ждет кораблекрушение.

Поскольку адмирал отмахнулся от этого предупреждения, матрос обратился к команде в надежде, что так можно будет повлиять на капитана. Но адмирал рассудил иначе: он велел вздернуть смутьяна на рее. И матроса повесили. Перед повешением тот проклял адмирала, сказав, что на его могиле даже никогда не вырастет трава, а душа будет вечно скитаться по земле.

Повешенного матроса зашили в парусину, привязали груз к ногам, положили на доску и столкнули за борт. И сразу же по морю пошло волнение, а доска с матросом отчего-то не утонула, а мистическим образом последовала за флагманом. Матросы начали молиться…

Вскоре начался шторм невиданной силы, «Association» и еще три корабля британского флота разбились о скалу Гилстон недалеко от островов Силли, в общей сложности погибло две тысячи человек, в том числе и адмирал флагмана Клодсли Шовель. Позднее его побитое тело вынесло волной на берег, и жители острова Салли похоронили утопленника. Удивительно, но на его могиле не росла ни одна былинка. И даже когда тело адмирала эксгумировали и отправили в Вестминстерское аббатство, кусочек кладбищенской земли, где до этого покоилось его тело, говорят, до сих пор остается абсолютно голым, и его показывают туристам как удивительную достопримечательность этого острова.

***

Подобных историй можно привести еще воз и целую тележку, однако они отчего-то не вразумляют злодеев. Это происходит и потому, что проклятия, даже самые искренние и нередко массовые, не всегда действуют. Например, можно только представить, какие проклятия сыплются на головы отдельных правителей, политиков, олигархов, убийц и насильников. А тем – как с гуся вода. Почему эти злодеи защищены от проклятий, никто не знает, как не знаем ни мы, ни они сами, что же их ждет после смерти, которую еще никто не избежал…