Звезда фильма “Спеши любить” Мэнди Мур снова стала мамой

В семье 38-летней актрисы Мэнди Мур и ее мужа, 37-летнего солиста группы Dawes Тейлора Голдсмита, прибавление – у пары родился еще один наследник, а у их теперь уже старшего сына Августа, которому нет еще и двух лет, появился младший братик. Об этом счастливая мама сама сообщила в соцсетях. Мэнди опубликовала серию черно-белых фото, сделанных в первые часы жизни крохи, и официально представила его общественности.

Оззи здесь! Оскар Беннетт Голдсмит прибыл немного позже срока, но с большим апломбом (и более легкой/быстрой доставкой, чем его старший брат, к радости его родителей). Всякая поговорка верна: наши сердца удвоились, а непосредственность любви, которую мы все сейчас испытываем, поразительна. Ее невозможно передать словами, и мы так благодарны богу за нашу семью из четырех сердец! – написала Мур.

О том, как в появлению нового члена семьи отнесся маленький Август, которого в семье называют просто Гасом, Мур не сказала. Но за неделю до этого актриса делилась своими мыслями на этот счет под трогательным снимком со своим первенцем.

Гас еще слишком маленький, чтобы понять концепцию младшего брата, но интуитивно я думаю, что он знает, что в воздухе витают перемены, и он станет лучшим братом на свете,- написала онаю

Напомним, о романе Мэнди Мур и музыканта рок-группы Dawes Тейлора Голдсмита стало известно летом 2015 года, через полгода после расставания актрисы с мужем, рок-музыкантом Райаном Адамсом, с которым она прожила в браке 6 лет. Свадьба состоялась в конце ноября 2018-го и проходила она в обстановке строжайшей секретности на заднем дворе дома актрисы в Лос-Анджелесе. Ее платье было выполнено в стиле бохо-шик, кроме того, Мэнди отказалась от традиционного белого цвета, остановив выбор на нежно-розовом. В феврале 2021 у пары родился первенец. О своей второй беременности актриса сообщила в июне 2022 года. Мур опубликовала снимок старшего сына Августа, на котором была надета футболка с говорящей надписью “Большой брат”.