Ученые: Когда мы перестаем думать, мозг переходит в другой режим

Очистить свой разум – это вопрос, который задают себе многие, но есть те, кто уверен, что это возможно. Однако реальность, похоже, указывает на иное.

Новое исследование показывает, что когда люди перестают осознавать свои мысли, между различными областями мозга образуется большая глобальная связь.

Во время бодрствования мы непрерывно генерируем мысли: планируем, что делать, размышляем над тем, что мы только что видели, вспоминаем детали из прошлого. Однако эта мозговая работа не постоянна, скорее всего, существуют промежутки времени, когда кажется, что наше ментальное «содержимое» исчезло или мы не осознаем, что у нас есть конкретные мысли.

Это явление, широко известное как «чистый разум», относительно плохо изучено в области когнитивной науки. Очень мало исследований, посвященных этому состоянию мозга.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, дает новые данные о том, что происходит в мозге, когда разум становится «чистым». Это кратковременное состояние часто возникает спонтанно. Для него характерно проявление особой мозговой активности, видимой на снимках функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ).

Этот метод, в котором используются мощные магнитные поля, регистрирует небольшие изменения кровотока в различных областях мозга во время активности.

Международная группа ученых проанализировала предыдущие данные исследования, в котором здоровые участники находились в аппарате МРТ и размышляли о чем-либо. Добровольцы сообщали о своем когнитивном опыте непосредственно перед тем, как прозвучал звуковой сигнал. В эти моменты также получались изображения активности его мозга.

Среди этих переживаний были мысли, зависящие или не зависящие от стимулов, восприятие окружающей среды и отсутствие ума (чистый разум).

Чтобы углубиться в изучение этой необычной мозговой активности, авторы проанализировали паттерны активации между различными нейронами с течением времени. С помощью этих данных можно было с высокой точностью классифицировать, не было ли у кого-то сознательных мыслей. Пустые состояния сознания характеризуются сильной глобальной связью между различными областями мозга одновременно.

Этот паттерн сверхсвязного мозга также был связан с большой амплитудой глобального сигнала при МРТ-визуализации с низким уровнем активации коры головного мозга. Исследователи описывают это психическое состояние как нечто похожее на состояние глубокого сна, но во время бодрствования. Таким образом, люди с пустым разумом не смогут иметь сознательных мыслей, потому что характер мозговой активности в то время не позволяет этому произойти.

Результаты исследования подтверждают, что у людей во время бодрствования может быть чистый разум и что он не обязательно должен быть постоянно занят сознательными или идентифицируемыми мыслями.

Ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования с использованием различных методов анализа мозговой активности, чтобы подтвердить паттерн связности, обнаруженный авторами, и углубиться в механизмы, лежащие в основе этого психического состояния.