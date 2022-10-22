 

С чем носить и миксовать куртку-американку в осеннем сезоне (идеи)

22.10.2022, 9:07, Разное
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Куртка-американка — тренд, вернувшийся к нам из восьмидесятых годов. По сути, вещь представляет собой блейзер или пиджак оверсайз. Осенью он может стать альтернативой обычным ветровкам и курткам. Разбираемся, с чем лучше сочетать такую одежду.

С брюками

Отдавайте предпочтение брюкам с высокой посадкой. Какую бы кофту вы ни надели, заправляйте ее в штаны. Подчеркните талию поясным ремнем.

В зависимости от предназначения наряда выберите наиболее подходящую обувь. Если собираетесь на деловую встречу, то уместнее будут элегантные туфли. Если у вас образ в повседневном стиле, тогда остановите выбор на кроссовках.

Вы также можете создать с помощью куртки-американки шикарный образ для посещения вечеринки. Для этого сочетайте такую верхнюю одежду с кроп-топом и с брюками с высокой талией.

Чтобы лук получился по-настоящему нарядным и дискотечным, отдайте предпочтение одежде с блестками.

С мини-юбкой или коротким платьем

Куртка-американка может стать самобытным нарядом, если под низ надеть очень короткое платье или юбку. Суть в том, чтобы верхняя одежда оказалась длиннее. Тогда курт-американка будет выглядеть словно платье.

Здесь важно подобрать правильную обувь, чтобы образ не получился провокационным или вызывающим. Отдайте предпочтение лоферам либо ботинкам на тракторной подошве. Если создаете образ тотал-блэк, не забудьте надеть черные колготы.

С юбкой миди

Куртку-американку хорошо миксовать с актуальными трендами. Например, с юбкой карго длины миди – такая сейчас в моде. От обычной она отличается наличием накладных карманов. В качестве верха больше подойдет спортивный укороченный топ.

Что касается обуви, то в данном контексте будут более уместны сапоги с широким голенищем (например, казаки на небольшом каблуке). В итоге получается стильный повседневный образ, который подойдет для встреч с подругами, для шопинга и т.д.


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