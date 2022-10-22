Еще один вернувшийся тренд из 90-х: как носить топ с открытой спиной, чтобы выглядеть стильно (идеи)

Один из трендов, вернувшихся к нам из 90-х — это топ с открытой спиной. Такой дизайн является прекрасной альтернативой изделиям с глубоким декольте. С помощью одежды с открытой спиной можно создавать элегантные и в то же время не слишком вызывающие образы. Разбираемся, как носить такие вещи и с чем их лучше сочетать.

Выбор нижнего белья

Многие девушки опасаются и избегают топов с открытой спиной, поскольку не знают, с каким нижним бельем их сочетать. Ведь если надеть стандартный бюстгальтер, тогда сзади будет видна застежка.

Есть несколько способов решить данную проблему. Например, можно подобрать такую кофту, на которой сзади есть горизонтальная тканевая полоска. Эта лямка может находиться как раз на той высоте, что и бюстгальтер, и с ее помощью застежка на будет видна.

Второй вариант — это силиконовые модели бюстгальтера free bra. Они представляют собой чашечки с центральной застежкой.

Еще одно решение проблемы — это бюстгальтер с силиконовой лямкой на спине .

И, наконец, можно обойтись и вовсе без бюстгальтера.

Топ с джинсами

Топ с открытой спиной можно сочетать с классическими джинсами. Это универсальный и беспроигрышный микс, благодаря которому ваш лук в повседневном стиле станет более нарядным и изысканным.

Вы можете выбрать кофту чуть-чуть оверсайз, которая будет свободно свисать, оставляя пространство между кожей и материалом. В данном контексте подойдет чуть более удлиненная модель, достигающая бедер.

Сделать образ более соблазнительным можно с помощью облегающей кофты с открытой спиной. На осень больше подойдут модели с длинными рукавами.

Учтите, что с топом с открытой спиной нужно сочетать только джинсы, брюки и юбку с высокой посадкой. Живот не следует обнажать, поскольку тогда образ получится чересчур откровенным, даже несмотря на отсутствие декольте спереди.

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С брюками и юбками

Топ с открытой спиной в сочетании с классическими брюками — прекрасный наряд для посещения светских мероприятий. Дополните лук стильной сумочкой и обувью на каблуках.

Для создания романтичного и соблазнительного образа сочетайте топ с открытой спиной и длинной юбкой из струящейся ткани. В данном случае выбирайте не облегающую кофту.

Можно смиксовать топ с открытой спиной и классическую юбку-карандаш. Конечно, в таком наряде не совсем уместно отправляться на деловую встречу или на совещание. Однако если вы собрались на свидание или в ресторан с любимым человеком, тогда такой образ вполне подойдет.