Логика не имеет значения — западные СМИ пишут о России с «истерикой и лицемерием», считают националисты

Шведское националистическое интернет-издание Nya Dagbladet, известное своими фейками про вакцинацию, раскритиковало коллег в «истеричном и лицемерном» освещении украинского конфликта. По мнению автора статьи, несмотря на нелогичность обвинений в адрес России, совершенно очевидно, что она не совершала тех преступлений, которые ей приписывают европейские «эксперты». Тем не менее любые действия «правильной стороны», даже самые жестокие, поощряются западными СМИ.



AP

Шведская коммунистическая газета Proletären («Пролетарий». — ИноТВ) выпустила статью, в которой журналисты обратили внимание на то, как шведские СМИ освещали атаки на Запорожскую АЭС. После совершённых атак СМИ сразу же задействовало неких «экспертов», которые на голубом глазу заявляли об ответственности РФ за эти нападения — несмотря на то, что на тот момент атомная станция уже находилась под российским контролем. Обвинения прозвучали со стороны «одного из самых больших любимцев СМИ и чрезмерно растиражированного подполковника Йоакима Паасикиви» только на основании того, что он «не может себе представить, чтобы так поступили украинские военные», пишет Nya Dagbladet. «Несмотря на то что он только что заявлял, что именно русские контролируют этот район ещё с начала конфликта и с тех пор удерживают территорию станции и используют её среди прочего для хранения своей техники, мы должны верить, что русские стреляют по своим. Ведь немыслимо же, чтобы так поступили ВСУ», — цитирует «Пролетарий» издание Nya Dagbladet.

В материале «Пролетария» утверждается, что для шведских СМИ «не имеет значения, насколько нелогичен вывод», а повествование называют «лихорадочным». Газета также указывает на то, как украинская армия, которая с 2014 года изображается в СМИ почти безупречной, «терроризировала население Донбасса, в результате чего погибло 14 тысяч человек», и что никого в Швеции совершенно не заботило то, что происходило в том районе до того, как РФ подключила военных, пишет Nya Dagbladet.

«Кажется, не имеет значения, о насколько жестоких злодеяниях идёт речь. Если их совершает «правильная» сторона, то всё, что нужно сделать, это подбодрить её. Так и произошло в воскресной статье Aftonbladet с заголовком «Волна мести путинским прихвостням на Украине», вышедшая с подзаголовком «Расстрелять их, как свиней», — цитирует «Пролетарий» издание Nya Dagbladet.

«Пролетарий» подчёркивает, что редакция газеты осуждает спецоперацию РФ «с первого дня», однако считает важным разоблачать двойные стандарты и шоры СМИ «в царящей истерии». Также отмечается, насколько отличается политическая реакция и реакция средств массовой информации сегодня по сравнению с тем, когда США и НАТО бомбили Югославию, а затем вторгались в Афганистан и Ирак или разгромили Ливию, указывает Nya Dagbladet. «Тогда речь не шла о том, чтобы американцам перестали выдавать туристические визы в Швецию или о запрете Соединённым Штатам принимать участие в чемпионате мира по футболу. Не говоря уже о каких-то санкциях или требованиях к европейским компаниям прекратить вести дела с США».

Освещение взрывов на «Северных потоках» также является примером лицемерия СМИ, которые тут же почти хором обвинили Россию — вопреки отсутствию каких-либо доказательств. «Несмотря на то что Джо Байден ранее обещал остановить газопровод, все «эксперты» в Швеции обвинили Россию, которую не допускают к участию в расследовании взрывов на газопроводе. Неважно, что перед взрывами в этом районе находились и шведские, и американские военные корабли. Должно быть, РФ просто так взяла и взорвала собственный газопровод и лишила себя возможности снова повернуть газовый кран на Германию на случай, если немецкое правительство начнёт прислушиваться ко всё более громким голосам в стране с требованиями отмены антироссийских санкций», — пишет газета левых.

«Пролетарий» также отмечает, что США очень выгодны продолжающийся конфликт на Украине и энергетическая война в Европе. Америка впервые в истории обогнала Россию как крупнейшего экспортёра газа в Европу, причём американский газ в 10 раз дороже российского. Далее автор статьи размышляет, не определяет ли мнение руководства США то, как «умные люди» в Швеции должны думать по ряду вопросов, и иронично задаётся вопросом, не сама ли РФ взорвала Крымский мост? «В наше время довольно удивительно, что эта теория заговора до сих пор не появилась в шведских СМИ. Причина, скорее, не в её абсурдности, а в том, что эффектный взрыв на мосту слишком хорошо вписывается в другую излюбленную категорию однобокого освещения событий, чтобы воспользоваться неудачами России», — резюмирует Nya Dagbladet, приводя цитату из «Пролетария».