 

Власти США ищут повод начать расследование в отношении Илона Маска

22.10.2022, 9:40, Разное
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Администрация Джо Байдена рассматривает возможность проверки предпринимательской деятельности миллиардера Илона Маска на предмет нарушения принципов нацбезопасности в сделки по покупке Twitter, пишет Bloomberg. Недавно бизнесмен выступил с планом мирного урегулирования на Украине, а также пригрозил отключить спутники системы Starlink на территории этой страны, после чего столкнулся с волной критики, подчёркивает автор материала.


AP

Недавняя угроза Илона Маска прекратить обслуживание спутниковой сети Starlink на Украине серьёзно озадачила представителей администрации Байдена, и теперь они рассматривают варианты проведения проверки его предпринимательской деятельности, в том числе в рамках потенциальной сделки с Twitter Inc, пишет Bloomberg. Несмотря на то что Маск вскоре всё же согласился и дальше безвозмездно оплачивать работу спутников, внимание власть предержащих уже было всецело сфокусировано на его «мирном плане» урегулирования конфликта на Украине. Идея была холодно встречена и воспринята многими как попытка подыграть президенту Владимиру Путину. Это событие, вероятно, натолкнуло правительство США на мысль расследовать бизнес-активность миллиардера на предмет её соответствия принципам национальной безопасности страны.

По сообщениям источников, пожелавших остаться анонимными, американские чиновники и спецслужбы анализируют варианты проверки деятельности Маска на федеральном уровне. Подчёркивается, что специальная правительственная комиссия (CFIUS), работающая в закрытом формате, иногда может инициировать проверку уже проведённых сделок. При этом ни Совет национальной безопасности США, ни Белый дом не стали комментировать ситуацию. Один из потенциальных поводов для расследования связан с фактом участия в сделке по покупке Twitter иностранных инвесторов. В их число входят принц Саудовской Аравии, контролируемая гражданином Китая Binance Holdings Ltd. и фонд национального благосостояния Катара. Также уточняется, что Маск оповестил партнёров о планах сократить 75% сотрудников Twitter в случае приобретения компании. Как бы то ни было, законные основания для такой проверки ещё только предстоит выявить, пишет Bloomberg.

Илон Маск, наиболее известный в качестве главы компании — производителя электромобилей Tesla, уже давно известен в Вашингтоне и выполняет крупные госконтракты. Ему удалось потеснить гигантов Boeing Co. и Lockheed Martin Corp. — монополистов в сфере оборонзаказа — и выйти на рынок запуска военных и разведывательных спутников, удачно пролоббировав это в конгрессе. Сегодня детище миллиардера SpaceX также доставляет астронавтов на Международную космическую станцию ​​в рамках давнего партнёрства с NASA и производит запуски сверхсекретных спутников по заказу Пентагона. В 2019 году в Пентагоне заявили, что пересмотрят допуск Маска к федеральному подряду после того, как бизнесмен покурил марихуану в шоу-подкасте Джо Рогана. Однако эта ситуация была вскоре замята, напоминает автор материала.


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