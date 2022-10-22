 

Прописи для начальных школ будут выпускать на бересте

22.10.2022, 9:33, Разное
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Начиная со следующего года, прописи для начальных школ будут выпускаться на сверхэкологичном материале – бересте.

Министерство просвещения приняло такое решение по совету детских нейропсихологов. Врачи считают, что контакты с берестой полезны для развития мелкой моторики.

Санкции против России– Многочисленные исследования показывают, что тактильные ощущения от прикосновения к бересте подушечками пальцев стимулируют работу гипоталамуса, отвечающего в том числе за раннее формирование патриотических эмоций, — поясняет пресс-служба ведомства.

С пятого класса на уроках технологии решено ввести плетение лаптей и коробов, поскольку это оказывает аналогичное благотворное влияние на мозговую функцию. В экспериментальном порядке этот образовательный модуль уже был опробован в одной из подмосковных школ, и настолько успешно, что ученики профильного IT-класса всего за месяц сплели макет компьютера и берестяную сеть.

– Главный секрет – это гусли, — поясняет директор экспериментальной школы. – Звуковое сопровождение занятия гуслярами создает необходимый настрой и помогает детям сосредоточиться. Поэтому лучший вариант — объединять уроки музыки с технологией.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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