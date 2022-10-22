Возврат к старому доброму средству: уход за ногтями с помощью вазелина как самый свежий бьюти-тренд осени

Многие женщины страдают от повышенной ломкости ногтей. Это портит красоту маникюра. Существуют специальные отвердители, которые делают ногтевые пластины более крепкими и сильными. Но эти продукты содержат агрессивные химикаты и стоят довольного дорого. Поэтому проще и полезнее воспользоваться старым добрым вазелином. Он обладает отличными увлажняющими и питательными свойствами. Уход за ногтями с помощью вазелина стал свежим бьюти-трендом осени 2022 года. Подробно мы расскажем о нем в статье.

Почему ослабевают и ломаются ногти

Женщины любят украшать ногти эффектным дизайном, используя лаки. Но эти средства содержат агрессивные вещества, такие как акрилаты. Они повреждают ногти и приводят к ломкости.

Многие виды жидкости для снятия лака содержат ацетон. Этот химикат пересушивает ногти. Со временем это может привести к появлению мелких трещин и ломкости.

Ногтям необходимо увлажнение и питание

Если вы регулярно используете лак, то вашим ногтям требуется тщательный уход. Они нуждаются в увлажнении и питательных веществах. С этой целью вы можете использовать обычный вазелин. Это простое и дешевое, но очень эффективное средство.

Из чего состоит вазелин

Вазелин представляет собой вещество желеобразной консистенции без запаха. В его состав входят парафины и минеральное масло. Это средство обычно используют для смягчения кожи и предотвращения шелушения.

Самым полезным ингредиентом этого средства является вазелиновое масло, которое получают из нефти. Оно создает на коже водоотталкивающий барьер. Это помогает эпидермису удерживать влагу.

Парафины в составе вазелина дополнительно увлажняют кожу, а также насыщают ее питательными элементами. Они усиливают действие минерального масла.

Как использовать вазелин для ухода за ногтями

Эту процедуру следует делать на ночь. Очистите ногти нежным увлажняющим мылом. Подстригите и подпилите их.

Нанесите на ногтевое ложе и кожу вокруг него масло для кутикулы, совершая быстрые массирующие движения.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Обильно смажьте ногти вазелином. Для дополнительного эффекта обработайте руки увлажняющим кремом. Лучше всего выбирать средства с маслом ши, алоэ вера или какао.

Дайте продуктам немного впитаться. Теперь наденьте на руки мягкие хлопчатобумажные перчатки и ложитесь спать.

Утром снимите перчатки и вымойте руки. Повторяйте обработку каждый раз, когда вы делаете маникюрные процедуры. Если ваши ногти сильно ломаются, то не используйте лак до тех пор, пока их состояние не улучшится.

Преимущества метода

Уход за ногтями с помощью вазелина имеет немало преимуществ. Это средство доступно и есть в каждом доме. Его можно использовать самостоятельно.

Вы быстро увидите результат процедуры. Через несколько применений состояние ваших ногтей значительно улучшится. Они станут крепкими, сильными и перестанут ломаться.

Вазелин относится к гипоаллергенным средствам. Его можно применять даже на чувствительной коже.

Заключение

Вазелин – старое и проверенное средство против ломкости и сухости ногтей. Его применение поможет вам избежать дорогостоящих процедур в ногтевом салоне.